ENTREVISTA ¬ Periodista Yolanda Caballero reprueba a Alcaldesa de Tijuana tras ataque

Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo).- Yolanda Caballero Jacobo, periodista independiente de Tijuana, Baja California, reprobó los señalamientos que Montserrat Caballero Ramírez, Alcaldesa de Tijuana, hizo tras el atentado que sufrió la comunicadora este jueves 1 de febrero.

“Es reprobable que un político, una persona con el máximo poder en la ciudad de Tijuana, y lo digo con un nudo en la garganta por mi labor periodística, es reprobable que quien tiene la máxima autoridad en Tijuana refiera eso cuando se le hace unas críticas a su administración”, expresó la periodista en entrevista para el programa De Doce A Una que se transmite por el canal de YouTube SinEmbargo al Aire.

Este jueves 1 de febrero, la reportera tijuanense Yolanda Caballero sufrió este jueves un atentado a su camioneta después de que un sujeto lanzó bombas molotov a su interior, agresión que ocurrió a sólo unos días de que denunciara haber recibido amenazas por parte de la Alcaldesa morenista de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez.

Aunque Caballero Jacobo no acusó directamente de este ataque a la edil morenista, sí quiso dejar constancia de los hechos que sucedieron con anterioridad. Además, exigió que se investigue y se castigue a los responsables de dicha agresión, que, destacó, tuvo lugar pese a que contaba con medidas de protección.

“No [señalo a la Alcaldesa morenista por el atentado], yo lo único que pido es que se investigue a profundidad, quiénes hicieron esto, quién hizo esto, y eso es lo único que pido, que se investigue. Pero sí dejar constancia que en los días anteriores sí hubo esta situación con la presidenta municipal de Tijuana”, enfatizó la comunicadora independiente.

“Yo no estoy señalando a la presidenta municipal como responsable de este terrible, brutal ataque que hicieron contra mi persona pero sí me gustaría que quedara constancia de esta situación que ha venido creciendo, primero, a través de redes sociales y después de manera directa”, reiteró.

“Lo que pido a la Fiscalía aquí en Baja California, es que se esclarezca esta situación, que se sepa quiénes son los agresores, o el agresor, más bien, como ahí lo comentaba en el video, y también pedirle al Presidente que intervenga ante esta situación para que no ocurra en ningún compañero periodista ni de Tijuana ni de México, porque no podemos estar viendo este tipo de violencia contra los periodistas”, añadió.

Caballero Jacobo recordó a colegas que en el ejercicio periodístico han perdido la vida, pese a que con anterioridad habían denunciado amenazas contra su persona, tal es el caso del fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel y de la periodista Lourdes Maldonado, quien, incluso, acudió a una mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador, para exponer su caso.

“Es muy clara la violencia que prevalece aquí en Tijuana, con nuestro compañero Margarito, con Lourdes, que ya fue, se presentó ante el Presidente, le dijo que temía por su vida y ¿qué fue lo que ocurrió posteriormente? lamentablemente ya no está con nosotros. Es terrible la situación que está prevaleciendo en Tijuana, no solamente en riesgo para los periodistas sino para el resto también de la ciudadanía”, dijo Yolanda Caballero al respecto.

Aunque agradeció el apoyo que diversas organizaciones le han brindado, así como el que le externó la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, considero que sería mejor que este tipo de hechos no ocurra y sostuvo que la situación que sufrió no la va detener para seguir ejerciendo el periodismo de manera crítica.

“Lo ideal es que no ocurra esto [violencia contra periodistas], que se nos permita a los periodista ejercer un periodismo libre (…). Este acto cobarde, lo único que hace es que se revivan aún más las ganas en mí en continuar informando y siendo crítica, porque no me voy a quedar callada”, concluyó Yolanda Caballero Jacobo.