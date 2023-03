AMLO al Ejército: “No se puede ejecutar a nadie; ya no es el ‘mátalos en caliente’”

López Obrador aseguró que la Sedena está actuando y que fue su titular, Luis Cresencio Sandoval González, quien solicitó la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). “Eso es bueno”, consideró.

Ciudad de México, 2 de marzo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador envió esta mañana un contundente mensaje al Ejército mexicano, luego de que cinco jóvenes fueran atacados y asesinados por militares el fin de semana pasado en Nuevo Laredo, Tamaulipas: “No se debe de permitir la ejecución de nadie. Ya no estamos en el tiempo de ‘mátalos en caliente’ o ‘remátalos’“.

Durante su conferencia de prensa matutina, fue cuestionado por los avances o más detalles sobre lo ocurrido el domingo 26 de febrero en la entidad del norte del país, donde los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se vieron involucrados en el asesinato de las cinco personas que viajaban a bordo de una camioneta.

López Obrador aseguró que la Sedena está actuando y que fue su titular, Luis Cresencio Sandoval González, quien solicitó la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). “Eso es bueno”, consideró.

Asimismo, aseguró “que no hay impunidad para nadie” y que “no se permite la violación de los derechos humanos” en su Gobierno. Además, señaló, “se tiene que hacer la investigación” del caso.

El mandatario mexicano dio a conocer que ya se está procediendo de acuerdo con lo establecido en la disciplina militar, bajo todos los reglamentos que tienen que ver con el uso de la fuerza y la disciplina.

“Ya la Secretaría de la Defensa Nacional está en eso, pero además la autoridad, en este caso, la Fiscalía General de la República tiene que llevar a cabo la investigación completa”, agregó desde Palacio Nacional.

En su intervención, el Jefe del Ejecutivo federal aclaró una cosa: “Aunque se trate de supuestos sicarios, no se debe de permitir la ejecución de nadie. Ya no estamos en el tiempo de ‘mátalos en caliente’ o ‘remátalos’. No. Eso no”.