Tamaulipas: Sepultan a 3 de los 5 jóvenes muertos por ataque de militares

Dos de ellos fueron enterrados en un panteón de Nuevo Laredo, mientras que otra víctima fue llevada al estado de Coahuila con sus familiares.

Ciudad de México, 1 de marzo (SinEmbargo).- Gustavo Pérez Beriles, Gustavo Suárez Castillo y Jonathan Aguilar Sánchez, tres de las cinco víctimas por el ataque por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Nuevo Laredo, Tamulipas, fueron sepultados este miércoles.

Uno de los fallecidos, Gustavo Suárez de nacionalidad estadounidense, fue trasladado a Hidalgo, Coahuila, para ser sepultado por su familia y amigos, hecho que ocurrió en la tarde-noche del día de ayer.

Por el otro lado, Pérez Beriles y Jnatha Aguilar fueron llevados al panteónSol Jardín de Los Ángeles en Nuevo Laredo, momento en el que familiares llevaban consigo playeras con sus rostros con el fin de exigir justicia a las autoridades.

El día de ayer, el Ejército mexicano admitió que militares dispararon el pasado 26 de febrero a una camioneta que transitaba por la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, un incidente en que murieron cinco personas y otra resultó herida. La Fiscalía General de la República (FGR) ya investiga el suceso tras las denuncias de pobladores de un presunto uso excesivo de la fuerza.

Según explicó la Secretaría de la Defensa en un comunicado, los militares estaban investigando un hecho violento en el área donde se habían escuchado disparos cuando vieron un vehículo con siete individuos a bordo que iba “a exceso de velocidad, con las luces apagadas y sin placas”.

Cuando vieron a los soldados, “aceleraron velocidad de manera intempestiva y evasiva” hasta que chocaron con un vehículo que estaba estacionado, provocando un gran estruendo tras el cual los militares dispararon, continúa la nota de prensa.

El incidente derivó en un enfrentamiento entre soldados y un nutrido grupo de residentes enojados que creían que las “víctimas no estaban armadas ni había motivo para que les privaran de la vida en forma arbitraria”, dijo el grupo Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo en un comunicado.

Raymundo Ramos, presidente de dicho Comité, dijo que los militares responsables del ataque no cumplieron la orden del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de “no masacres” ni disparar en contra de civiles que ya se hayan rendido.

“Hay una orden explicita, reiterada del Presidente de México, no se valen masacres, no se vale violar los derechos humanos, no se vale rematar heridos, el Comandante Supremo les ha dado la orden, entonces esa orden por qué no la están respetando los militares”, sostuvo Raymundo Ramos en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.

El activista recordó que a pesar de la existencia de un Manual de Uso de la Fuerza, los militares mexicano no lo respetan y actúan de manera arbitraria.

“Esto ocurre porque hay un Manual de Uso de la Fuerza que no llevan a cabo los militares, que no respetan, si una persona los está agrediendo y hay una desproporción de fuerzas, hay un protocolo que ellos deben de seguir. Si tú persigues un vehículo y no se detiene no necesariamente debes disparar a matar, puedes disparar para inmovilizar las llantas, puedes pedir apoyo de otras autoridades, puedes advertir en altavoz que están escapando de una autoridad. Si todo eso se hubiera cumplido, el protocolo de actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, no hubiera muertes, no hubiera víctimas inocentes, pero no se respeta ese protocolo”.

Raymundo Ramos señaló que el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo ha documentado una serie de muertes violentas por parte del Ejército mexicano en la entidad de 2010 a 2023 y exhortó a las autoridades a informar de lo ocurrido, pues hasta el momento ningún nivel de gobierno se ha pronunciado al respecto.

MILITARES SERÁN CASTIGADOS SI SON CULPABLES: AMLO

Durante la conferencia matutina del día de hoy, el Presidente López Obrador aseguró que si los elementos de la Sedena resultan responsables de la muerte de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, serán castigados.

Durante su conferencia de prensa matutina, afirmó que fue el Gabinete de Seguridad quien le informó de los hechos ocurridos el pasado domingo 26 de febrero en aquella entidad.

“A propuesta del Secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval González, se pidió la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos [CNDH] para que se investigue el caso”, compartió.

El mandatario mexicano dio a conocer que “incluso las autoridades militares ya están también coadyuvando en la investigación para que si resultan responsables los miembros del Ejército, sean castigados”.

“Lo mejor es dejar las cosas en claro, no ocultar nada, pensemos en dos cosas. Primero, lo que lamentablemente sucedió en Iguala con los jóvenes de Ayoyzinapa. ¿Para qué ocultar las cosas? Fue un crimen y fue un error. Tenían que haber dicho la verdad y castigar a los responsables, pero se ponen a fabricar otra versión, fabrican delitos con otros culpables, a ocultar la verdad. Entonces eso no”, sostuvo.

López Obrador señaló como parte de la segunda cosa que “este no es el Gobierno de [Vicente] Fox o de [Felipe] Calderón”, donde ya no se aplica “el mátalos en caliente” porque “se respetan los derechos humanos de verdad”.

En su intervención, crítico que las y los integrantes de la oposición “avalaron el narco-estado que imperó desde Fox a Calderón”, el cual “continuó después”. Sin embargo, destacó que “el acuerdo se da desde Fox y tiene su momento estelar durante el Gobierno de Calderón”.

“No estoy inventando nada. Es lo que salió en el juicio de [Genaro] García Luna y lo que va a seguir salinedo”, comentó en referencia al juicio que enfrentó el exsecretario de Seguridad Pública federal del sexenio calderonista en Estados Unidos.

“Entonces no somos iguales. No ocultar nada. Siempre hablar con la verdad, no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Ese es el escudo para enfrentar a todos estos conservadores corruptos, hipócritas. Eso es lo que nos da autoridad moral; si no, no resistiéramos”, agregó.