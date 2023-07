VIDEO y FOTOS: SpaceX lanza el telescopio Euclid para explorar el “universo oscuro”

Por Marcia Dunn

CABO CAÑAVERAL, Florida, EU (AP).— Un telescopio espacial europeo inició el sábado en una búsqueda para explorar un reino misterioso e invisible conocido como el universo oscuro.

SpaceX lanzó el telescopio Euclid de la Agencia Espacial Europea hacia su destino final a 1.5 millones de kilómetros (un millón de millas) de distancia, el vecindario que ya explora el Telescopio Espacial Webb. Euclid tardará un mes en llegar y otros dos meses para iniciar su misión ambiciosa de seis años.

Nombrado así por Euclides, el matemático griego de la antigüedad, el observatorio espacial explorará miles de millones de galaxias que cubren más de un tercio del cielo.

More photos from today’s Falcon 9 launch of Euclid pic.twitter.com/B9h2CS6WIr

Al identificar la ubicación y la forma de las galaxias a una distancia de hasta 10 mil millones de años luz —casi todo el camino de regreso al Big Bang que creó el cosmos—, los científicos esperan obtener información sobre la energía y materia oscuras que constituyen la mayor parte del universo y lo mantienen en expansión.

Los científicos entienden apenas el cinco por ciento del universo: estrellas, planetas y nosotros. El resto es “todavía un misterio y un enigma, una gran frontera en la física moderna que esperamos que esta misión realmente ayude a impulsar”, declaró la directora científica de la Agencia Espacial Europea, Carole Mundell, antes del despegue.

El esperado mapa en 3D del cosmos que armará el telescopio abarcará tanto el espacio como el tiempo en un intento por explicar cómo evolucionó el universo oscuro y por qué su expansión se está acelerando.

Falcon 9 launches the @ESA Euclid mission on a trajectory toward the Sun-Earth Lagrange point 2 – nearly one million miles away from Earth! pic.twitter.com/Y3QRi7QbOo

— SpaceX (@SpaceX) July 1, 2023