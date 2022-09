NOVIDs, Genética y Prevención

Un estudio de investigación de la Universidad de Berna en Suiza en más de 28 mil personas de todo el mundo con anticuerpos positivos para SARS-CoV-2, virus responsable de la COVID-19 encontró que 42 por ciento de esas personas nunca habían presentado síntomas. Por su parte el Instituto de evaluación y medición en salud de los Estados Unidos se encontró que al menos el 82 por ciento de los personas viviendo en Norteamérica habían sido infectadas con otra persona con COVID-19.

Si consideramos el total de la población de los Estados Unidos encontraremos que alrededor de 60 millones de personas aún no han sido infectadas. Estas personas han sido llamadas NOVIDs.

El reto al momento es encontrar cuál de los factores asociados a estas personas es la que les ha protegido no sólo de no enfermar sino de no haber sido infectadas. La investigación gira al rededor de cuidados personales, aislamiento, aplicación de vacunas, uso de cubrebocas, distanciamiento social y también se están considerando factores genéticos que pudieran estar involucrados en la falta de susceptibilidad para ser infectados por el virus SARS-CoV-2 en cualquiera de sus variantes

Sabemos que el 2 por ciento de la población caucásica carece de una proteína específica la cual es indispensable para que VIH pueda introducirse a la célula y reproducirse. Éstas personas aún siendo infectadas nunca desarrollarán la enfermedad. Algunos investigadores están analizando si algún factor similar se asocia tanto a población sin factores de riesgo presentando enfermedad grave hospitalización y muerte así como a personas con factores de riesgo.

El análisis esta centrado en identificar el nivel de influencia de las medidas de aislamiento, el uso de cubrebocas, la vacunación y también se esta prestando atención a la influencia de tener estilos de vida saludable y control de enfermedades crónicas asociadas a inflamación crónica de baja intensidad

Al entender la relevancia o irrelevancia de estos factores y su combinación como medidas de prevención podremos estar preparados para las siguientes pandemias que vendrán.

La importancia de tener un sistema de salud pública que no sólo dicte normas y reglas de operación, sino que atienda a la población se accederá a un mejor control de brotes, epidemias, pandemias, enfermedades crónicas, medicina preventiva, todo de una manera equitativa.

En México, la distribución y el acceso a servicios de salud publica es directamente proporcional al estatus socioeconómico y al desarrollo económico de las zonas del país, desde 1976 cuando se independizaron las secretarias de salud estatales, las políticas de Salud Nacionales se implementan de manera asimétrica, intermitente y los indicadores de salud hacen evidente estas inequidades.

