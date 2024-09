¬ RADICALES analizan el “discurso delirante” de intelectuales y oposición con AMLO

Comentócratas de la oposición como el historiador Enrique Krauze aseguran que a partir del 1 de septiembre México vivirá en una monarquía y los 200 años de República llegarán a su fin, luego de que se hiciera oficial que Morena, el partido en el Gobierno, tendrá la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y está a un paso de ella en el Senado. Este es el mensaje que la oposición en general busca difundir, que vivimos en una dictadura ¿Cómo sería si los mexicanos viviéramos en el delirio de la oposición? Este es el tema de hoy en RADICALES.

Ciudad de México, 2 de septiembre (SinEmbargo).- Los grupos intelectuales en México, lidereados por personajes como Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín, en conjunto con los partidos políticos de oposición y poderes económicos, manejan un “discurso delirante”, con el cual afirman que el país se encuentra bajo una dictadura encabezada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, coincidieron Alejandro Páez, Álvaro Delgado, Fabrizio Mejía y Héctor Alejandro Quintanar.

En los últimos días, intelectuales de derecha, como Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín han dicho que México se convertirá en una monarquía, en el primer caso, o en una dictadura, en el segundo. “Después de ser una monarquía, el 4 de octubre de 1824 México se convirtió en una república. Pasaron 200 años. En septiembre de 2024 México dejará de ser una república para convertirse en una monarquía. ¿Lo permitiremos?”, escribió Krauze en su cuenta de X. En tanto, Aguilar Camín dijo en un programa de Latinus que “aunque la población no entienda lo que va a pasar no quiere decir que nuestro diagnóstico no es correcto”. “El PRI tenía siempre una reserva de pudor y de cuidado de formas, por cierto como Porfirio Díaz”.

“Es una dictadura muy curiosa, porque pues pueden decirlo para empezar sin perder la lengua, lo pueden decir como en 15 medios, uno de ellos puede perfectamente cobrar en 15 medios por decir exactamente lo mismo, entre ellos medios públicos, no se nos olvide que muchos de ellos cobran en medios públicos que se aventaron el sexenio completo”, afirmó Alejandro Páez.

El periodista mencionó que la oposición anhelaría que el Gobierno de López Obrador fuera una dictadura como afirman, pues de esta manera podrían confirmar lo que han dicho por décadas. Lamentablemente para ellos, dijo, esto es una mentira.

“Es un discurso que han mantenido desde tiempo atrás con López Obrador, quisieran que fuera una dictadura, quisieran realmente que se hubiera instaurado una dictadura para darle sentido a lo que han dicho durante tantos años y yo lo que veo es que eso ha tenido también un costo, porque no puedes decir que no tiene un costo que alguien está jode y jode con el discurso de la de la dictadura, les gustaría mucho”.

Páez indicó que la sociedad mexicana tiene derecho a las mayorías democráticas y por ende, la oposición no puede descalificar las decisiones de una gran parte de la población. “Es una mayoría la gente tiene derecho a las mayorías ¿o no? Yo creo que la gente tiene derecho a la mayoría de la democracia, no puedes tú descalificar a la gente porque construye mayorías, por su absoluta y soberana voluntad construye mayorías porque quiere transformaciones, porque quiere cambios. Tú no puedes descalificar a la gente llamándoles menores de edad, gente sin criterios”.

Por su parte, Héctor Alejandro Quintanar expresó su sorpresa de que la oposición siga manejando el mismo discurso de que López Obrador es un dictador desde hace 24 años.

“A mí me sorprende mucho como este discurso de la dictadura se repite y tiene ya 24 años en la conversación pública, de parte de este sector de las derechas contra López Obrador, yo creo que es el dictador más longevo en estar en ese papel, 24 años lleva acusado de dictador”.

El académico recordó que este discurso comenzó a inicios del 2000 cuando la analista Ikram Antaki, publicó en El Universal un texto donde decía que a la Ciudad de México le esperaba lo peor si López Obrador era elegido como Jefe de Gobierno.

“Violaciones a las leyes, el paso a la autocracia, a la dictadura y a cosas así, porque en ese momento estaba en debate si él era posible ser candidato o no por el PRD por esa cuestión del requisito de residencia en la Ciudad de México. Entonces como el impugnó, como él dijo ‘esto es una trampa política más que un argumento legal’, entonces la reacción de Antaki fue ‘vean eso es no respetar la ley y si gana se va a convertir en un dictador que va a pisotear las leyes’, por supuesto que eso nunca ocurrió, López Obrador ganó la Jefatura del Gobierno en la Ciudad de México y pues estuvo trabajando con los márgenes que la propia ley y la institucionalidad le permitían”.

Héctor Alejandro Quintanar indicó que desde ese momento, los opositores al ahora Presidente, construyeron un prejuicio en sus cabezas el cuál mantienen desde hace 20 años.

“A mí lo que me sorprende es que simplemente que construyeron ese prejuicio en sus cabezas, simplemente han usado bagatelas y tonterías para tratar de confirmar ese prejuicio que se construyeron hace 20 años y con eso han tenido que desdeñar los hechos”.

En tanto, Álvaro Delgado mencionó que el discurso anti Lópezobradorista tiene su origen en Tabasco en 1988, se arreció con las movilizaciones de López Obrador del 88 al 94 y se potenció más cuando fue presidente del PRD durante la discusión del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).

“Es un discurso construido por un personaje que también hoy está vigente, aunque muy venido a menos, uno en especial, se llama Roberto Madrazo Pintado que en 1988 era presidente del PRI en Tabasco y él fue el que articuló esa narrativa de comunista, de rebelde, de cómo traicionó inclusive a Enrique González Pedrero cuando lo nombró presidente del PRI, lo nombró oficial mayor del gobierno de trabajo y le renunció”.

El comunicador señaló que a 36 años de estos hechos, y en donde México se encontraba bajó un régimen de mano dura en el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari, Krauze y Aguilar Camín no pueden hablar de que en la actualidad hay un régimen dictatorial.

“Si fueran honestos, quienes hablan de dictadura tendrían que concluir que se ha consolidado un régimen democrático, porque a diferencia de 1988 y a diferencia de 1994, para hablar solamente de esas dos elecciones, ahora las autoridades tanto del Legislativo como del Ejecutivo han sido electos por voto popular y un voto popular copioso, organizado por instancias que están fuera del control del propio Presidente de la República”.

Delgado indicó que la realidad rumba y sepulta la narrativa de quienes en otro momento, cuando había abusos de poder, cuando había autoritarismo como con Salinas, estaban entregados a él, eran parte de ese abuso de poder y se beneficiaban de él.

“Hay que tenerle respeto a las palabras, y lo que estos personajes empezando por los jefes de las dos mafias intelectuales del país Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín, hay un desafío permanente a negar la realidad que no podrían falsificar si estuvieran hablando con personas que tienen una visión distinta, esa visión la tienen porque solamente se hablan entre ellos, allá arriba, porque son incapaces de descender un poco a la vida cotidiana”.

Finalmente, Fabricio Mejía indicó que la idea de la dictadura es deshonesta, pues confunden autoritarismo con mayoría.

“La idea de la dictadura es deshonestaes vil, pero también es contraproducente porque tiene sus consecuencias. Ellos han dicho que vivimos en una dictadura porque confunden autoritarismo con mayoría, que una fuerza política tenga una mayoría electoral les parece que es autoritarismo y desaparición de la pluralidad”.

El analista dijo que la pluralidad en México está garantizada pues todos los partidos que mantuvieron su registro tendrán sus bancadas, pero al no haber sido respaldados de manera mayoritaria, entonces eso les genera un problema.

“Ahí están los partidos, están las bancadas de PRI, PAN, MC, lo que pasa es que el electorado no les dio la fuerza que tuvieron en otros momentos, sobre todo el PRI, no les choca las mayorías les choca que no sean de ellos”.

Y agregó: “Cuando sí hubo dictadura no lo dijeron, ahora que no hay, dicen que hay, entonces eso tiene consecuencias. Estos comentócratas, están ahora tratando de vestir o de disfrazar la justificación a su comportamiento con el heroísmo de estar en contra de una dictadura y advirtiéndonos ‘ustedes no lo entienden, pero nosotros se los estamos diciendo, este país y estoy citando Aguilar Camín, va a una dictadura legal'”.

Alejandro, Álvaro, Fabrizio y Héctor https://www.sinembargo.mx/author/alejandro-alvaro-fabrizio-hector