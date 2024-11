Sheinbaum va por energía renovable y ONG ve oportunidad para más calentadores solares

Ciudad de México, 2 de noviembre (SinEmbargo).– Uno de los compromisos del Gobierno federal de Claudia Sheinbaum Pardo contempla impulsar las energías renovables, por lo que desde la sociedad civil ven una oportunidad importante para que a la par los estados impulsen proyectos que extiendan el uso de calentadores solares de agua. Hasta ahora, sólo programas de las administraciones de Querétaro, Ciudad de México y Tlaxcala abordan el tema, de acuerdo con la organización El Poder del Consumidor.

“Si bien no establecen lineamientos puntuales o programas bien definidos, sí se implementan. Los 29 estados restantes simplemente no lo mencionan o no lo no lo abordan, lo más próximo pudiera ser que hicieron algunos programas en lo general atendiendo el tema de de aprovechamiento energético atendiendo a la agenda climática y ambiental, pero como tal no se mencionan el tema de los calentadores solares. Con la mención del Gobierno federal en su proyecto de nación surge la oportunidad para que los demás estados empiecen a desarrollar diferentes mecanismos, no solamente como programas sociales que entreguen [calentadores] en ciertos periodos”, explicó Víctor Alvarado, coordinador de la Campaña de Movilidad y Acción Climática en El Poder del Consumidor, en entrevista para el programa “En Defensa del Consumidor”.