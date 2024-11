Incansables y envueltos en fango, cientos buscan poner en pie su pueblo en Valencia

Los tractores rugen por las estrechas calles de Chiva, deteniéndose o disminuyendo la velocidad solo brevemente para permitir que la gente arroje puertas rotas, muebles destrozados y otros escombros a los canteros antes de continuar su camino hacia arriba, lejos del epicentro de la destrucción.

Por Teresa Medrano y Joseph Wilson

Chiva, España, 2 de noviembre (AP) — El barro cubre sus botas, salpica sus mallas y los guantes que sostiene su escoba. Manchas marrones salpican sus mejillas.

El fango que cubre a Alicia Montero es el uniforme característico del improvisado ejército de voluntarios que, por tercer día el viernes, palearon y barrieron el lodo y los escombros que llenaron la pequeña ciudad de Chiva en Valencia después de que las inundaciones repentinas arrasaran la región. El desastre natural más mortífero de España en la memoria viva ha dejado al menos 205 personas muertas y un número incalculable de desaparecidos, e incontables vidas destrozadas.

Mientras la policía y los trabajadores de emergencia continúan la sombría búsqueda de cadáveres , las autoridades parecen abrumadas por la enormidad del desastre, y los sobrevivientes confían en el espíritu de cuerpo de los voluntarios que se han apresurado a llenar el vacío.

Mientras, cientos de personas en autos y a pie han estado llegando desde la ciudad de Valencia a los suburbios para ayudar, Montero y sus amigos son locales de Chiva, donde al menos siete personas murieron cuando la tormenta del martes desató su furia.

“Nunca pensé que esto pudiera pasar. Me emociona ver mi pueblo en este estado”, dijo Montero a The Associated Press. “Siempre hemos tenido tormentas de otoño, pero nunca como esta”.

Ella dice que apenas evitó las inundaciones cuando conducía a casa el martes, y que si hubiera regresado a la carretera cinco minutos después cree que habría sido arrastrada como docenas de autos aún varados en la carretera que cruza una llanura de inundación entre su pueblo y la ciudad de Valencia, a unos 30 kilómetros (18 millas) al este.

Los tractores rugen por las estrechas calles de Chiva, deteniéndose o disminuyendo la velocidad solo brevemente para permitir que la gente arroje puertas rotas, muebles destrozados y otros escombros a los canteros antes de continuar su camino hacia arriba, lejos del epicentro de la destrucción.

Mientras tanto, los residentes y los voluntarios retiran con palas y barren las capas de barro que cubren los suelos de las tiendas y las casas en ruinas, en un ambiente frenético. La gente lleva cubos de agua de un gran estanque ornamental en una plaza del pueblo para limpiar el lodo. Tres niños pequeños se toman un descanso para dar patadas a un balón de fútbol en la calle resbaladiza.

Pueblo volcado. La ayuda sin llegar. La ayuda vendrá cuando vengan a hacerse la foto.

No hay un protocolo para esto? Un gabinete de crisis?

Saben que vivimos personas aquí?

Todavía se están sacando cadáveres de las viviendas.

Chiva (Valencia) 445 l/m² pic.twitter.com/5KwlnWfZC4 — Migue Carrión (@MiguelTrg) October 31, 2024

Los recién llegados son fáciles de detectar porque están limpios, pero unos pocos pasos por los adoquines resbaladizos de Chiva y rápidamente quedan marcados con barro.

“¿Cuántas horas llevamos en esto? Quién sabe”, dice Montero mientras se toma un respiro de la limpieza cerca de un desfiladero que días antes quedó cubierto por una pared de agua aplastante.

“Trabajamos, paramos a comer un bocadillo que nos dan y seguimos trabajando”.

MUERTE POR BARRO

“Tanto barro en las calles como si las aguas acabaran de retirarse de la faz de la tierra”, es la descripción que hace Charles Dickens del Londres del siglo XIX en su novela “Casa desolada”.

En Chiva y otros puntos de Valencia –Paiporta, Masanasa, Barrio de la Torre, Alfafar– el barro se ha convertido en sinónimo de muerte y destrucción. El lodo se ha infiltrado en las casas y en los coches, destrozando algunos vehículos y levantando y moviendo fácilmente otros.

El temporal de esta semana ha dejado en Chiva más lluvia en ocho horas que la que había sufrido la localidad en los 20 meses anteriores. El diluvio ha provocado una inundación que ha derribado dos de los cuatro puentes de la localidad y ha hecho que cruzar un tercero sea peligroso. Las aguas ya han retrocedido y los buzos de la Guardia Civil se han ido, pero la policía sigue buscando en el desfiladero, las casas destrozadas y los garajes subterráneos, preocupada por si el barro pudiera estar escondiendo más cadáveres.

“Han desaparecido casas enteras. No sabemos si había gente dentro o no”, dijo la alcaldesa Amparo Fort a la radio RNE.

Los ciudadanos llenan el vacío dejado por las autoridades

Son tantas las personas que acuden a ayudar a las zonas más afectadas que las autoridades les han pedido que no conduzcan ni caminen hasta allí, porque están bloqueando las carreteras que necesitan los servicios de emergencia.

Esto no se arregla en dos findes con palas y cubos, gente. Mi sensación es de gota de agua en el océano. Hace falta maquinaria pesada y profesionales. Pero a pesar de la falta de medios y del desánimo y la sensación de abandono, ahí estamos, como hormiguitas. Dignidad. pic.twitter.com/QPdlXjcRVq — Fernando Chiva · Ferran Chiva (@Ferran) November 2, 2024

“Es muy importante que volváis a casa”, ha afirmado el presidente regional, Carlos Mazón, que ha agradecido la buena voluntad de los voluntarios. El Gobierno regional ha pedido a los voluntarios que se concentren en un gran centro cultural de la ciudad el sábado por la mañana para organizar las cuadrillas de trabajo y el transporte.

El jueves por la noche se restableció por fin el suministro eléctrico para los 20 mil habitantes de Chiva, aunque todavía no hay agua corriente. Los ayuntamientos han distribuido agua, alimentos y productos de primera necesidad en las localidades de Valencia afectadas por las riadas, y la Cruz Roja está utilizando su amplia red de ayuda para ayudar a los afectados.

En Chiva, los agentes de la Guardia Civil han estado buscando cadáveres en las casas derrumbadas y en el desfiladero , y dirigiendo el tráfico. Los bomberos están ayudando a garantizar la seguridad de los edificios. Unos 500 soldados han sido desplegados en la región de Valencia para entregar agua y productos básicos a los necesitados, y hay más en camino.

Pero hasta el momento no hay unidades militares en Chiva, donde la ola de solidaridad entre los ciudadanos de a pie subraya la escasez de ayuda oficial. El ambiente es el de los habitantes del pueblo que siguen adelante.

Un hombre llora en el interior del cine Astoria, que se ha transformado en un depósito de suministros. El teatro está lleno de pilas de botellas de agua y fruta. La gente prepara bocadillos. Un grupo de jóvenes llega y deja botellas de agua antes de coger palas y escobas y sumarse a la refriega.

Al otro lado de la plaza, frente al ayuntamiento, un cartel indica que todo el mundo puede llevar dos botellas de agua al día. Los voluntarios reparten bocadillos de baguette.

Tras limpiar la panadería que pertenece a su familia desde hace cinco generaciones, María Teresa Sánchez espera que sobreviva, pero no está segura de que su horno de 100 años pueda salvarse.

“Chiva tardará mucho en recuperarse de esto”, dijo. “Pero es cierto que no nos hemos sentido solos. Nos estamos ayudando entre todos. Y al final eso es realmente lo que abrazamos, ese espíritu de ser un pueblo que está aislado y nadie ha venido a ayudar, pero ¿ven cómo estamos todos en la calle? Esa es la luz que ilumina esta historia”.