Portal de noticias hongkonés cierra operaciones por censura; es el tercero en cesar

Por Zen Soo

HONG KONG, 3 de enero (AP).— Un sitio noticioso de Hong Kong anunció el domingo que cesará sus operaciones ante el deterioro en las libertades de prensa, días después de que la policía allanó las oficinas de otro portal de noticias prodemocrático y arrestó a siete personas por sedición.

Citizen News anunció el domingo su decisión a través de una publicación en Facebook. Indicó que dejará de actualizar su portal el 4 de enero y posteriormente se cerrará.

“Todos amamos profundamente este lugar. Lamentablemente, frente a nosotros no hay aguaceros y fuertes vientos, sino huracanes y tsunamis”, señaló en un comunicado.

Citizen News es el tercer medio noticioso en cesar operaciones en los últimos meses, uniéndose al diario prodemocrático Apple Daily y al portal Stand News. Las autoridades han tomado medidas para silenciar a la disidencia en la ciudad semiautónoma, que alguna vez fue conocida por su variedad de medios noticiosos, después que Beijing implementó una nueva ley de seguridad nacional tras las multitudinarias protestas en favor de la democracia en 2019.

El inminente cierre de Citizen News se produjo días después de que las autoridades allanaron las instalaciones de Stand News y arrestaron a siete personas — incluyendo a editores y ex miembros del Consejo — por una supuesta conspiración para publicar material sedicioso. Ese mismo día, Stand News anunció que cesaría de operar.

We announced with a heavy heart that CitizenNews will cease operation starting from Jan 4 (Tue).

To our subscribers and readers, we sincerely thank you for your support. We shall always treasure this incredible journey in the past five years. pic.twitter.com/32nSlQFAZR

— 眾新聞 CitizenNews (@hkcnews_com) January 2, 2022