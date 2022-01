El telescopio espacial James Webb se despliega y alcanza su forma final de “diamante”

Ciudad de México, 3 de enero (RT).- El telescopio espacial James Webb completó con éxito este viernes el despliegue de su enorme parasol y alcanzó su forma final de “diamante”, comunicó la NASA.

El proceso duró dos días, durante los cuales los 107 dispositivos de liberación de membrana asociados con el despliegue del parasol se liberaron con éxito, lo que permitió que el parasol se desplegara completamente en forma de papalote en el espacio.

Webb’s sunshield was secured for flight with 107 individual pins, called ‘non explosive actuators’ which were designed to keep all 5 layers of the sunshield tidy for launch. With the completion of this deployment, all of them have now been successfully released. pic.twitter.com/3MGxlIll9C

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) January 1, 2022