La SCJN seguirá actuando con independencia e imparcialidad, afirma Arturo Zaldívar

Ciudad de México, 3 de enero (SinEmbargo).- El Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, aseguró que aunque los fallos que se resuelvan en este año puedan o no gustar, “dependiendo de las coyunturas políticas”, el máximo tribunal seguirá trabajando con independencia e imparcialidad.

“En estos, como en todos los asuntos, la Corte actuará con independencia e imparcialidad como lo ha venido haciendo hasta ahora; nuestros fallos podrán gustar o no, dependiendo de las coyunturas políticas, pero nuestro único compromiso es, ha sido y seguirá siendo con la Constitución y con los derechos humanos”, expuso durante la sesión pública.

“Este año, la Corte resolverá asuntos de gran trascendencia para el orden jurídico nacional, me referiré a algunos de los de mayor interés social, aunque insisto en que estos asuntos son tan importantes como los otros miles de asuntos que ingresan a la Corte y sobre los que nos debemos pronunciar indefectiblemente. Únicamente haré referencia a asuntos que cuentan con proyecto y que previsiblemente serán resueltos en el primer semestre de este año, aunque hay muchos otros asuntos de interés, estos no pueden listarse ni ser resueltos hasta en tanto no exista un proyecto del Ministro o Ministra ponente”, afirmó.

El Ministro presidente explicó que se utilizará un nuevo formato unificado de sentencias para identificar las consideraciones que constituyen jurisprudencia obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales del país.

Durante su participación, la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat dio cuenta con el Informe de la Comisión de Receso, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones de 2021, integrada por ella y por la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, y precisó que en ese periodo se recibieron 228 expedientes, de los cuales se remitieron seis a la Primera Sala, dos a la Segunda Sala, 207 a la Subsecretaría General de Acuerdos, 13 a la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad.