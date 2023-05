“No actuamos con emociones sino con normas”, responde la Fiscalía a Va por México

Ciudad de México, 3 de mayo (SinEmbargo).- Ulises Lara López, Vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx), respondió a la cúpula de Va por México, que este día dio espaldarazo a Santiago Taboada, Alcalde de Benito Juárez quien es investigado por su presunta participación en el Cártel inmobiliario, el caso de corrupción registrado en la demarcación que involucra a connotados panistas, y aseguró que la dependencia no actúa con base en en las emociones, sino en apego a las normas.

En entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez, en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, el también Coordinación de Asesores de la FGJ-CdMx rechazó que exista una persecución política en contra de Santiago Taboada, tal y como lo afirmaron esta tarde dirigentes de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), y recalcó que la Fiscalía no trabaja en busca de venganza.

“Nosotros reaccionamos sobre la base del criterio jurídico, de la protección a los ciudadanos y particularmente a las personas que han sido víctima de algún delito. No personalizamos, pero tampoco somos ajenos al dolor humano, sería incorrecto suponer que como personas estamos ajenas a la situación que vive cuando alguien sufre un delito, pero no actuamos sobre la base de las emociones, no trabajamos por la venganza, ni por la satisfacción de una persona que se siente ofendida o agravada por parte de otra, lo hacemos con base en lo que nos plantea la norma”.