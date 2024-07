Padres de normalistas de Ayotzinapa acuerdan reunión el 29 de julio con Sheinbaum

El mandatario federal recibió por segunda ocasión a los familiares de los 43 estudiantes normalistas.

Ciudad de México, 3 de julio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió este miércoles con los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa en el Palacio Nacional.

“El Presidente refiere que va a seguir la investigación. Lo más importante es que tendríamos una reunión el 29 de julio donde ya estaría la Presidenta electa con nosotros, para nosotros eso es lo relevante”, dijo el abogado Vidulfo Rosales a medios de comunicación.

“Mantenemos nuestra postura, nuestras diferencias en esta última recta, en decir que las líneas fundamentales no han avanzado”, explicó.

Los familiares comenzaron a llegar a la Puerta 1 del recinto, ubicada en la calle de Moneda, para ingresar al segundo encuentro que se realiza con el Presidente López Obrador este año.

“Lo mismo de siempre, que se siga avanzando en las investigaciones, que esto no termina, que no porque el Presidente termine su periodo va a dejar esto ahí a la deriva… Venimos con la exigencia de que esto no puede terminar hasta saber la verdad y que haya justicia”, compartió Felipe de la Cruz.

El padre de uno de los normalistas destacó la unión que hay entre sus compañeros y confió en esperar a que avance la investigación. “Son los abogados los que opinan diferente”, aclaró.

El mandatario federal aclaró días atrás en su conferencia de prensa matutina que en la reunión de hoy con los padres de los 43 estudiantes, desaparecidos durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, entregaría un informe que realizó personalmente para cada uno de los padres de las víctimas.

“Estoy haciendo un reporte personal que le voy a entregar a los padres el 3 de julio. Se los voy a entregar, lo que estás planteando la mayoría de las cosas no son ciertas y no lo haces de mala fe, es porque se enmarañó mucho por los intereses este asunto y lo que estoy haciendo es clarificando”, explicó.

Incluso, el titular del Ejecutivo subrayó que el caso sigue abierto y no se le dará carpetazo ni aunque termine su sexenio, pero insistió en que no tiene información de que el Ejército haya participado en la desaparición de los 43 estudiantes.

Desde Palacio Nacional, mencionó que presentará un informe de la investigación de su Gobierno a los padres y las madres de los estudiantes antes de que finalice su sexenio, y aseguró que Claudia Sheinbaum Pardo, virtual Presidenta electa, le dará continuidad al caso.