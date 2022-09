El “Chucky” Lozano sufre lesión y sale en camilla luego de fuerte golpe en la cabeza

Por Erick de la Rosa

Ciudad de México, 3 de septiembre (AsMéxico).- Mal día para los jugadores mexicanos y la Selección Nacional. Primero, Raúl Jiménez se lesionó en el calentamiento del Wolverhampton previo al duelo contra el Southampton y ahora, Hirving Lozano salió en el carrito de las asistencias médicas por un duro golpe de cabezas.

Corría el minuto 43 del encuentro entre Lazio y Napoli, el cual estaba empatado a un gol. Un servicio a segundo poste buscaba al extremo mexicano, quien remató de cabeza pero a mismo tiempo chocó su frente con la nuca de Marusic.

El momento de la lesión de Chucky Lozano. Parece pegar con el pómulo en la cabeza del defensa. Ojalá no sea serio, aunque no tiene muy buena pinta. (Las imágenes no son terribles) pic.twitter.com/N0JZAA61aH

— Martín del Palacio Langer (@martindelp) September 3, 2022