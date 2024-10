Gira de Oasis en México: revelan precios de los boletos para sus conciertos en CdMx

Aunque los hermanos Gallagher, que ahora tienen 57 y 51 años, no han vuelto a actuar juntos desde 2009, ambos suelen interpretar canciones de Oasis en sus conciertos en solitario.; sin embargo, la agrupación regresará para brindar dos conciertos en Ciudad de México a finales de 2025.

Ciudad de México, 3 de octubre (SinEmbargo).- Oasis llegará a México con el próximo 13 de noviembre de 2025 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, siendo uno de los recintos con mayor convocatoria en la capital del país, por lo que aquí te compartimos todo lo que necesitas saber, en caso de que desees asistir a este evento.

Tras más de una década de separación, el regreso de los hermanos Noel y Liam Gallagher fue confirmado por Ocesa, quien reveló que la venta de boletos se llevará a cabo a partir de este 3 de octubre desde la plataforma de Ticketmaster; sin embargo, finalizará a las 23:59 horas de este mismo día. Las entradas estarán disponibles para compra con cualquier tarjeta de débito o crédito Visa y Mastercard y AMEX, a excepción de Saldazo y Spin.

De acuerdo con información, estos son los precios oficiales para ambas fechas en la capital del país. Cabe mencionar que mañana 4 de octubre se realizará una venta general, por lo que cualquier fan podrá conseguir sus boletos

North America 🇨🇦🇺🇸🇲🇽

Due to phenomenal demand, additional dates have been announced in Toronto, East Rutherford, Los Angeles and Mexico City!#OasisLive25 pic.twitter.com/PdI6WmFMSU — Oasis (@oasis) October 2, 2024

– Zona GNP: $5,490

– GNP (Primeras Filas): $14,769

– General A: $3,477

– General B: $3,477

– Verde B: $4,270

– Naranja B: $3,416

– Verde C: $2,196

– Naranja C: $1,377

Este evento será parte de su gira Live 25 World Tour, donde la agrupación británica promete ofrecer una experiencia única con los temas clásicos que marcaron una generación, como “Live Forever” y “Supersonic”.

Asimismo, como si no fuera suficiente con el regreso de Oasis, el concierto contará con la participación de la banda Cage the Elephant, reconocida por los éxitos como “Ain’t No Rest for the Wicked” y “Cigarette Daydreams”.

Nacida en Manchester en 1991, Oasis fue una de las bandas dominantes de la era del britpop en la década de 1990, artífice de éxitos como “Wonderwall” y “Don’t Look Back in Anger”. Su sonido se nutría de estribillos de rock y de la química incendiaria entre el guitarrista y compositor Noel Gallagher y su hermano Liam, el cantante del grupo.

El grupo se separó en 2009 y Noel dejó oficialmente la banda tras un enfrentamiento con su hermano entre bambalinas justo antes de una actuación en un festival cerca de París. Aunque los hermanos Gallagher, que ahora tienen 57 y 51 años, no han vuelto a actuar juntos desde entonces, ambos suelen interpretar canciones de Oasis en sus conciertos en solitario.

Sin embargo, al anunciar su regreso, la banda del britpop aseguró que sus seguidores experimentarán “la chispa e intensidad” que ocurre solo cuando aparecen juntos en el escenario.

🚨REGISTER FOR THE NORTH AMERICAN 2025 TOUR PRE-SALE BALLOT 🚨

A ticket pre-sale will be held this Thursday, 3rd October. Entry is by private ballot only.

Ballot registration is open now and closes 8am ET tomorrow, Tuesday 1st October.

Register here: https://t.co/A0zRW3s9vA… pic.twitter.com/9ifHoghkla — Oasis (@oasis) September 30, 2024

Este reencuentro de Oasis se ha categorizado como una de las noticias más importantes en el mundo de la música, donde los fanáticos no solo podrán revivir los clásicos que los han acompañado durante décadas, sino que también tendrán la oportunidad de ver a la banda en uno de los recintos más grandes de México.