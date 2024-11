BITS | Call of Duty: Black Ops 6, de vuelta a la grandeza que merece

El modo multijugador, la razón principal por la que todos esperamos la entrega anual de Call of Duty y Black Ops 6 le ha dado justo al clavo con la adición de una movilidad frenética, llena de acción corta, mapas pequeños o grandes, dependiendo del modo de juego en el que estemos.

Ciudad de México, 3 de noviembre (SinEmbargo).- En 2010 conocimos por primera vez la saga de Black Ops, una entrega desarrollada por Treyarch que se alternaba entre los lanzamientos de la saga de Modern Warfare y posteriormente, con otras sagas, como Advanced Warafare, WWII, Vanguard, entre otras. Sin embargo, a pesar de tener tantas entregas, bajo diferentes nombres a lo largo de la última década, Black Ops se mantenía como algo especial, por sus mapas, su estilo de juego y, principalmente, por su característico sello, el modo zombi. Al igual que las demás entregas, ha ido evolucionando, teniendo buenos y malos momentos que nos han llevado hasta ésta que promete ser una de las mejores redenciones de la franquicia en general de los últimos años.

Primero que nada, la historia, uno de los apartados que más ha tenido tropiezos, desde hace varios años, fue hasta hace poco, con el relanzamiento de la saga de Modern Warfare que la historia volvía a ser tratada con un poco de amor y que trataba de revivir esas campañas épicas que vivimos en sus mejores años con el espionaje, los protagonistas entrañables y el drama de la serie, a pesar de eso, puede que la última entrega con Modern Warfare 3, no haya sido el mejor ejemplo a comparación de sus entregas anteriores; pero este año, ha sido especial. La historia que el juego nos presenta está ubicada en la Guerra del Golfo, la cual toma algunas referencias del pasado, entre la saga de Black Ops para presentarnos una trama actual, combinando elementos clásicos y nuevos, además de seguir el modo característicos de la saga de Black Ops, dándonos una trama confusa en muchos momentos con la adición de una especie de mundo abierto y un poco de más espionaje que guerra; dejando de lado lo lineal de la historia, haciendo de este apartado un gran tutorial para entrar de lleno en el modo multijugador.

Dicho esto, el modo multijugador -la razón principal por la que todos esperamos la entrega anual de Call of Duty y Black Ops 6- le ha dado justo al clavo con la adición de una movilidad frenética, llena de acción corta, mapas pequeños o grandes (dependiendo del modo de juego en el que estemos), aunque el mayor problema de cada entrega son los puntos de reaparición, ya que reapareces y ya te están disparando, no obstante, es algo que no pasa tan frecuentemente. Por el lado de las armas, tenemos un gran balance entre ellas, hasta este punto ninguna se siente mejor o menos que otra y la capacidad de personalización que ya hemos visto en otras entregas esta de regreso, haciendo que cada jugador pueda personalizar su arma con los complementos que quieran. Además, para esta entrega, el uso de “perks” tiene una peculiaridad y es que si utilizamos 3 del mismo tiempo podremos tener acceso a una de tres especialidades de combate que te dan habilidades temporales.

A nivel jugabilidad, como lo mencionábamos, tenemos uno de los combates más frenéticos de los últimos tiempos, correr, deslizarnos, disparar, volver a correr, volver a deslízanos y volver a disparar, además, tenemos la adición de un nuevo movimiento que es la opción de poder “aventarnos” pecho tierra, hacia un lado, hacia el otro o de espaldas, un movimiento tipo cámara lenta que no se pone en cámara lenta, pero que es la representación de la secuencia de una película de acción, donde te avientas con la pistola en mano en una escena dramática para dispararle al enemigo, exactamente eso, pero mucho más rápido, una adición sutil, pero bastante útil y que le da un toque dramático al combate.

El modo zombis representa un regreso a las raíces del modo que ha evolucionado por todo el tipo de opciones posibles, comenzó como una ronda por turnos de simplemente derrotar zombis por un mapa, donde podíamos conseguir mejores armas, hasta un modo con historia donde había que activar un sin fin de cosas para poder progresar; en esta ocasión, contamos con dos opciones: la primera, regresando al modo tradicional de enfrentar a zombis hasta que no podamos más, o bien, un segundo modo extracción que busca darnos más tareas a completar.

Gráficamente el juego sigue luciendo tan espectacular como siempre, las animaciones de combate, el diseño de mapas (además de que pronto llegará uno de los mejores de todos los tiempos, “Nuketown”), sigue ofreciéndonos una experiencia visual de gran calidad, sin importar qué pase.

Call of Duty: Black Ops 6 es lo mejor que le ha pasado a la saga en general en mucho tiempo y ojalá marque un muy necesario antes y después para la próxima entrega.

