CRÓNICA | Seguridad y salud, los retos de la próxima Gobernadora, coinciden votantes

Los ciudadanos de Texcoco acudieron a las casillas principalmente acompañados, algunos con sus parejas, familias e incluso con sus mascotas. Varios de los participantes coincidieron en que ya habían decidido su voto, incluso antes de que comenzaran las campañas electorales.

Texcoco, Estado de México, 4 de junio (SinEmbargo).- Seguridad, empleo, salud y transporte son las principales demandas de la población mexiquense y retos que enfrentará la próxima Gobernadora, señalaron ciudadanos que acudieron a votar en Texcoco, Estado de México.

Hasta el mediodía de este domingo, la elección en el municipio que Delfina Gómez gobernó entre 2013 y 2015, transcurría de manera tranquila y sin incidentes significativos, según informaron los ciudadanos, los funcionarios de las casillas recorridas y los agentes de policía encargados de resguardar los centros de votación.

“No ha habido incidentes, pero lo más intenso será por la tarde, después de las 17:00”, comentó una de las agentes que custodiaban la casilla 4727, ubicada en las instalaciones del IMSS.

Se estima que al menos 12 mil 200 elementos y 1 mil 386 unidades están vigilando la elección en todo el estado, donde se colocaron un total de 20,597 urnas para recibir los votos. En el Estado de México hay al menos 12,690,944 personas con credencial vigente.

Los ciudadanos de Texcoco acudieron a las casillas principalmente acompañados, algunos con sus parejas, familias e incluso con sus mascotas.

Karla Ramírez acudió a la casilla 4631, ubicada en un jardín de niños, con su hijo mayor, quien estaba muy emocionado y quería participar. Aunque no pudo votar, su madre le permitió colocar su voto en la urna y el niño pidió que le pusieran también tinta indeleble en el pulgar.

“Vine a votar por Texcoco, por mi estado y para ejercer mi derecho. Para mí es importante que el Estado de México tenga una Gobernadora, porque este estado representa a gran parte de la república y tener una gobernadora es lo mejor”, dijo Karla, quien es maestra de educación básica. Para ella, el siguiente reto importante es la educación.

Los mexiquenses que participaron en la jornada destacaron que lo hicieron convencidos de que es un deber ciudadano y en busca de un cambio.

Varios de los participantes coincidieron en que ya habían decidido su voto, incluso antes de que comenzaran las campañas electorales.

Fanny González, de 27 años, mencionó que es la segunda vez que vota, pero esta vez se animó a hacerlo porque “me informé más”. La joven considera que el hecho de tener una mujer como Gobernadora implica un cambio, y opina que los principales retos serán “los mismos de siempre: seguridad y salud”.

Por su parte, el señor Roberto García, quien votó en la casilla 4627 ubicada en el IMSS, compartió que ha participado en cada elección desde 1963 y que siempre vota basándose en la ideología del partido que prefiere, sin importar quién sea el candidato o la candidata. En esta ocasión no fue diferente.

“Voto porque es muy importante para el país que la población manifieste sus preferencias. Hay que estar siempre informados y participar. Tengo decidido mi voto desde 1963, voto por corriente (ideológica), tengo una filosofía determinada”, dijo. Coincidió en que lo importante para la próxima Gobernadora será lograr que “la gente se sienta protegida y que haya dónde ir a trabajar”.

Para Camilo Lujano, empresario de Texcoco, y Rosendo Cano Luna, como mexiquenses, consideran que uno de los principales retos y demandas será el empleo y que no haya corrupción en el sector empresarial y en el comercio ambulante. “Que nos dejen trabajar y no haya obstáculos”, señalaron ambos votantes.

La casilla especial 4619 fue instalada en el centro de Texcoco y fue una de las que presentó mayor afluencia, ya que recibía votos no solo de los habitantes de Texcoco, sino también de cualquier mexiquense.

Saúl Santos, uno de los ciudadanos que votó en la casilla especial, señaló que decidió su voto apenas el mes pasado, por lo que invitó a otros ciudadanos a acudir a votar. “Quien gane no lo va a tener fácil, hay muchas carencias”, respondió al hablar de los retos que enfrentará el próximo gobierno.

La candidata de la coalición Juntos Haremos Historia Estado de México (Morena-PT-PVEM), Delfina Gómez, emitió su voto en la secundaria oficial 130 Nezahualcóyotl, ubicada en Texcoco, Estado de México, casi desde el inicio de la apertura de las casillas. La aspirante de Morena votó a las 8:29 de la mañana en la casilla 4630, ubicada en la secundaria oficial 130 Nezahualcóyotl.

Después de emitir su voto, Delfina Gómez se dirigió a saludar a los ciudadanos que esperaban y durante su breve intervención ante los medios de comunicación, expresó su satisfacción por poder participar en el proceso electoral y destacó la importancia de ejercer el derecho al voto como un acto fundamental para fortalecer la democracia.

“Me siento fortalecida porque veo mucha participación ciudadana, veo una ciudadanía muy decidida a hacer lo que tenga que hacer, en lo que a mí respecta, para lograr un mejor Estado de México”, afirmó. También dijo estar tranquila, ya que considera que se hizo todo lo necesario y suficiente durante la campaña, e incluso pronosticó que se superará la participación electoral en comparación con otros años. “Creo que será una elección histórica y valdría la pena que todavía reflexionen sobre cuál es la mejor opción y que tomen su decisión”, exhortó a los indecisos.

Cuando se le preguntó si había hablado con el Presidente Andrés Manuel López Obrador durante la mañana hasta las 8:30, respondió que no. “Creo que ha sido muy respetuoso y eso me da mucho gusto, que apoyemos en ese sentido de que no hay nada de injerencia, y eso hace que el proceso sea más transparente y no se preste a malos entendidos”, agregó.

Después de votar, Delfina Gómez desayunó en Texcoco, Estado de México, y luego se trasladó a Toluca, donde se instalará el búnker para la elección.

Sugeyry Romina Gándara https://www.sinembargo.mx/author/sugeyry_gandara Ha trabajado como reportera y fotoperiodista de nota roja en Chihuahua. Los últimos años, ya radicada en CdMx, los ha dedicado a cobertura sobre temas de desaparición, seguridad y víctimas de la violencia.