Datos no demuestran contagio de viruela símica por contacto con superficies: estudio

Madrid, 4 de julio (Europa Press).- Investigadores alemanes han detectado ADN viral en las habitaciones de pacientes con viruela del mono, pero han apuntado que la contaminación de las superficies con ADN del virus no prueba que la infección pueda producirse tras el contacto con las superficies.

Los investigadores tomaron muestras de las superficies de las habitaciones inmediatas y adyacentes de dos pacientes de viruela del mono hospitalizados en Alemania. Las habitaciones de aislamiento de los pacientes estaban separadas del pasillo de la sala por antesalas, donde el personal del hospital se ponía y quitaba su equipo de protección personal (ponerse y quitarse).

Authors examined surfaces in rooms occupied by 2 #MPX patients on their 4th hospitalisation day in 🇩🇪

🔸 105 viral genome copies/cm2 was found on inanimate surfaces

Virus was isolated from surfaces with > 106 genome copies

