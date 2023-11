Nepal sufre un terremoto de magnitud 6.4 que deja al menos 143 muertos y 166 heridos

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) – Al menos 143 personas han muerto y 166 han resultado heridas por un terremoto de magnitud 6.4 en la escala Richter que ha azotado el oeste de Nepal en las últimas horas de este viernes y que ha llevado al Gobierno a movilizar varias agencias de rescate para responder a la emergencia.

Sólo en Jajarkot, la Policía ha confirmado al menos 105 víctimas mortales, mientras que en Rukum Occidental los datos preliminares dan cuenta de 38 fallecidos, según fuentes citadas por el periódico Kathmandu Post.

#WATCH | Nepal Earthquake | Visuals from Bheri, Jajarkot show the extent of damage to the region as a 6.4 magnitude earthquake hit it last night.

Death toll in the earthquake stands at 128: Reuters

