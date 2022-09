VIDEOS: Terremoto de magnitud 6.8 azota Taiwán; hay gente atrapada, colapso y deslave

Beijing, 18 de septiembre (AP) — Un fuerte terremoto remeció buena parte de Taiwán el domingo y derribó al menos un edificio, que atrapó temporalmente a cuatro personas. Cuatrocientos turistas quedaron bloqueados en una ladera de montaña.

El terremoto de 6.8 fue el más fuerte de las docenas de temblores registrados en la costa sureste de la isla desde el sábado por la mañana, cuando un sismo de 6.4 golpeó la misma zona. En un primer momento no se reportaron heridos graves.

La mayor parte de los daños parecía encontrarse al norte del epicentro, que la Oficina Central de Meteorología de Taiwán situó en la localidad de Chishang, a una profundidad relativamente baja de siete kilómetros (cuatro millas).

Un edificio de tres pisos, que tenía una tienda 7-11 en la planta baja y viviendas en los dos superiores, se derrumbó en la ciudad cercana de Yulo, según la Agencia Central de Noticias de la isla.

El propietario del edificio, de 70 años, y su esposa fueron rescatados en un principio. Los trabajadores de emergencias lograron llegar después hasta una mujer de 39 años y su hija de cinco años.

Una imagen publicada por el Gobierno municipal de Hualien mostraba a la niña tumbada en una manta mientras los rescatistas con uniformes naranjas la trasladaban desde la pila de escombros.

Las imágenes del lugar mostraban los restos de los dos pisos superiores dispersos por el suelo a ambos lados de una calle estrecha, con tendidos eléctricos derribados por el edificio.

Más de siete mil viviendas estaban sin electricidad en Yuli y había daños en las conducciones de agua.

Policías y bomberos acudieron a un lugar donde se había derrumbado un puente con una carretera de dos carriles en lo que parecía una zona rural de Yuli, y donde uno o más vehículos podrían haber caído, según la Agencia Central de Noticias.

Un deslave atrapó a casi 400 turistas en una montaña de Yuli famosa por las flores naranjas que cubren sus laderas en esta época del año, indicó la Agencia Central de Noticias. No tenían electricidad y la cobertura de celular era débil.

