El terremoto en Filipinas deja casi 13 mil personas afectadas y más de mil evacuadas

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS).- El terremoto de magnitud siete en la escala Richter registrado el miércoles en Filipinas ha dejado por el momento 12 mil 945 personas afectadas y ha provocado la evacuación de mil 248 personas en la isla de Luzón, donde al menos cinco personas han muerto y más de un centenar han resultado heridas a causa del seísmo.

El último balance del Consejo Nacional de Reducción y Gestión de Riesgos (NDRRMC, por sus siglas en inglés) señala que 868 viviendas, 23 carreteras se han visto afectadas, así como cinco puentes. Además, la jornada laboral ha tenido que suspenderse en más de medio centenar de ciudades de todo el país.

Philippine Red Cross Abra Chapter EMS Team ushered patients and staff of the Abra Provincial Hospital to safety this morning after a magnitude 7.0 hit the province.

