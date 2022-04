AMLO se reúne con Secretario de Agricultura de EU; “comercio agroindustrial creció”

Ciudad de México, 5 de abril (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que sostuvo un encuentro con Tom Vilsack, Secretario de Agricultura en Estados Unidos, el cual calificó como “una muy buena reunión“.

A través de sus redes sociales, el Jefe del Ejecutivo señaló que el comercio agroindustrial entre ambas naciones incrementó más de 15 mil millones de dólares y subió 35 por ciento.

En la reunión también estuvieron presentes Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Rogelio Ramírez de la O, Secretario de Hacienda y Crédito Público; Víctor Villalobos Arámbula, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural; y Ken Salazar, Embajador de Estados Unidos en México.

En la misma red social, Tom Vilsack destacó que su primera visita sería en la Ciudad de México, como parte de los compromisos de salvaguardar la sanidad animal y vegetal, protección a la seguridad alimentaria y el fomentar la relación entre México y Estados Unidos.

“Mi primera parada en la Ciudad de México fue una visita con El Departamento de Agricultura (USDA, por su sigla en inglés) personal del país. @USDAForeignAg, @USDA_APHIS y @USDAFoodSafety están trabajando arduamente para impulsar las exportaciones de EU, salvaguardar la sanidad vegetal y animal, proteger la seguridad alimentaria y fomentar la relación entre EU y México”, expuso en su Twitter.

My first stop in Mexico City was a visit with @USDA in-country staff. @USDAForeignAg, @USDA_APHIS, and @USDAFoodSafety are hard at work bolstering U.S. exports, safeguarding plant and animal health, protecting food safety and nurturing the U.S.-Mexico relationship. pic.twitter.com/Vl1GD81tSs

— Secretary Tom Vilsack (@SecVilsack) April 5, 2022