Biden insiste en mantenerse como candidato presidencial; pierde el apoyo de donantes

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS).- El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, insistió el jueves que no tiene ni la más mínima intención de retirar su candidatura a la reelección a pesar de que en las últimas horas destacados mecenas del partido, cuyas aportaciones financieras son clave para el desarrollo de la campaña, han retirado su respaldo al mandatario por considerar que ya no está capacitado para desempeñar el cargo por su avanzada edad.

Biden trasladó de nuevo su intención el jueves por la noche ante militares estadounidenses y sus familias durante la conmemoración del Día de la Independencia de Estados Unidos en la Casa Blanca.

“No me voy a ninguna parte”, insistió Biden, que durante las últimas horas también ha dedicado entrevistas a medios locales en las que ha reconocido que lo ocurrido la semana pasada en su primer careo contra su rival republicano, Donald Trump, fue un “mal debate” pero que “90 minutos ante las cámaras no pueden borrar tres años y medio de Presidencia”, un mensaje que repitió ante las emisoras WAUK, de Wisconsin y WURD, de Pensilvania.

Biden: I keep seeing all of those stories about I’m too old. Let me say something. I wasn’t too old to create over 15 million new jobs. To make sure 21 million Americans are insured under the affordable care act, to beat big pharma.. pic.twitter.com/nHIV1acfN7

— Acyn (@Acyn) July 5, 2024