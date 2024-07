Brad Pitt protagonizará película de la F1; el GP de México será una de las locaciones

Ciudad de México, 5 de julio (SinEmbargo).- La Fórmula 1 y Apple Original Films confirmaron este viernes que la nueva película basada en este deporte y protagonizada por Brad Pitt y Damson Idris se titulará F1 y se estrenará internacionalmente en cines el próximo 25 de junio de 2025, según un comunicado de la competición.

La película, titulada F1, está dirigida por Joseph Kosinski y producida por Jerry Bruckheimer, además del propio Pitt y el piloto Lewis Hamilton, entre otros.

La película está protagonizada por Brad Pitt interpretando al expiloto de Fórmula 1 Sonny Hayes, que se sentiría atraído nuevamente por este deporte, asociándose con su compañero de equipo y debutante, Joshua Pearce (interpretado por Idris) en el equipo ficticio APXGP.

