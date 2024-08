ENTREVISTA¬ Sheinbaum podría ser un poco más tolerable ante la deuda: Mario Campa

En entrevista con “Los Periodistas”, el analista económico Mario Campa indicó que en caso de considerarlo, Claudia Sheinbaum deberá implementar medidas de austeridad de manera gradual, las cuales deberán tener un sello propio y enfocarse en las prioridades de su Gobierno.

Ciudad de México, 5 de agosto (SinEmbargo).- La virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, podría ser más tolerable ante la deuda y suavizar las medidas de deudas de austeridad de su Gobierno considerando que 2025 pueda ser un año complicado en términos económicos, afirmó el analista Mario Campa.

En entrevista con “Los Periodistas”, el especialista en análisis macroeconómico señaló que es recomendable que Claudia Sheinbaum no aplique de golpe recortes de gastos al inicio de su sexenio para no generar un desbalance en la economía nacional.

“Claudia Sheinbaum podría ser un poquito más tolerable a la deuda, es decir, estar menos a la defensiva en este aspecto considerando que si recibe una economía internacional problemática entonces quizás para el primer año la austeridad, no es que se vaya a postergar, pero se puede suavizar un poco, no empezar tan fuerte con los recortes de gasto considerando que puede ser un año complicado, postergarlo un poco”.

El especialista ahondó en el tema y detalló que estas medidas de austeridad deberán ser aplicadas de manera gradual y con el sello propio de Sheinbaum.

“Claudia Sheinbaum reconoce que sí tienen que ser graduales estas reformas, no está buscando un big bang, no está buscando una sacudida general como la buscó Milei, ya sea en sentido progresista o regresivo, no está buscando eso porque los fundamentales están sanos, la aprobación presidencial es alta, la gente está contenta, está bajando la pobreza y la desigualdad, están aumentado los salarios entonces para qué moverle. Hay algunas cosas que deben mantenerse e ir ya, con su propia personalidad, su estilo, sus prioridades ir llegando a expandir la frontera de derechos y la frontera protección de social”.

Una de las políticas más importantes de la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador fue la austeridad en la administración pública. El mandatario dejó en claro que no habría Gobierno rico con pueblo pobre, por ende, desde el primer día de su Gobierno implementó medidas de austeridad para reducir gastos.

Al respecto, Mario Campa señaló que el Gobierno de Claudia Sheinbaum podría darle continuidad a diversas medidas implementadas en la actual administración y revisar otras, como el Tratado de Libre Comercio, en donde se podrían realizar algunos ajustes.

“Yo veo continuidad en muchos aspectos. En el caso del Banco de México se va a mantener la economía. En el caso del Tratado de Libre Comercio, aunque debe haber una revisión, es imposible que México plantee una salida en estos momentos del tratado, quizás ciertos ajustes. Esos dos son de las principales anclas”.

La virtual Presidenta electa ha anunciado los que serán sus principales puntos de Gobierno, destacando principios heredados de la Administración del Presidente López Obrador como la austeridad, la prioridad del Estado ante el poder económico, el aumento del salario mínimo, entre otros.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado