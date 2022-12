Fred McGriff ingresa al Salón de la Fama del Béisbol luego de esperar casi 2 décadas

Por Jay Cohen

San Diego, 5 de diciembre (AP) — Momentos después que Fred McGriff fue elegido para el Salón de la Fama del Béisbol, luego de una espera de casi dos décadas tras su último juego en las Grandes Ligas, el retirado toletero recibió la pregunta.

Un comité de expertos del Salón de la Fama dio su veredicto el domingo cuando descartó a Bonds, Roger Clemens y Curt Schilling al tiempo que seleccionó a McGriff.

McGriff, apodado como el “Crime Dog”, bateó para .284 con 493 cuadrangulares y mil 550 carreras producidas en 19 temporadas con seis equipos en Grandes Ligas. El primera base fue seleccionado cinco veces para el Juego de Estrellas y ayudó a Atlanta a ganar la Serie Mundial de 1995.

December 5, 2022

Welcome to Cooperstown, Fred McGriff!

Apenas recibió 169 votos (39.8 por ciento) en su último año en la papeleta de la Asociación de Cronistas de Béisbol de Norteamérica (BBWAA), en 2019. Será exaltado en el museo de Cooperstown el 23 de julio junto a los que salgan elegidos en el voto de los periodistas que se anunciará el 24 de enero.

Fue la primera vez que Bonds, Clemens y Schilling encararon a un comité del recinto desde su 10ma y última aparición en la boleta de la BBWAA. Bonds y Clemens han sido acusados de utilizar sustancias para mejor el rendimiento y el apoyo hacia Schilling se derrumbó después de que hiciera comentarios de odio hacia musulmanes, personas transgénero, reporteros y otros.

McGriff, de 59 años, recibió apoyo unánime de los 16 miembros del comité de béisbol contemporáneo, integrado por miembros del Salón de la Fama, directivos y escritores. El grupo incluyó a Greg Maddux, quien jugó con McGriff con los Bravos, además de Paul Beeston, quien era directivo de Toronto cuando McGriff debutó en Grandes Ligas con los Azulejos en 1986.

Otro expelotero de Bravos, Chipper Jones, se esperaba que fuera parte del comité, pero dio positivo por COVID-19, y fue reemplazado por el presidente de los Diamondbacks de Arizona, Derrick Hall.

Exuberant McGriff meets the media as Hall of Famer.

December 6, 2022