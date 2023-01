Damar Hamlin ya respira solo y puede hablar; funciones neurológicas están “intactas”

Por JOHN WAWROW

ORCHARD PARK, Nueva York, 6 de enero (AP).— El safety de los Bills de Búfalo Damar Hamlin está respirando sólo y ya puede hablar después de que le removieron la sonda de respiración, indicó el viernes su agente —el más reciente pasó en su sorprendente recuperación cuatro días después de que sufrió un paro cardiaco y tuvo que ser resucitado en el campo durante el encuentro ante los Bengals de Cincinnati.

En Twitter los Bills que Hamlin incluso se unió a la reunión de equipo por FaceTime el viernes y dijo que “ama a los chicos”. En un comunicado, el equipo indicó que “las funciones neurológicas de Hamlin se mantienen intactas y ha podido hablar con su familia y el equipo de cuidados”-.

El agente Ira Turner no pudo dar más detalles en un mensaje de texto que envió la mañana del viernes a The Associated Press. La evolución del jugador fue reportada inicialmente por The Athletic.

All 32 teams around the league will show their support for Damar Hamlin throughout Week 18.

A fund has been established by his family and donations can now be made directly at https://t.co/9JTXzsWURL pic.twitter.com/uh782aYsux

— NFL (@NFL) January 6, 2023