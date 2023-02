Héctor Villarreal acusa que García Luna pagó 25 millones al mes a El Universal

Con información de Jesús García

Nueva York/Ciudad de México, 6 de febrero (La Opinión/SinEmbargo).– Con el fin de limpiar su imagen, el exsecretario de Seguridad Pública mexicano, Genaro García Luna, habría pagado 25 millones de pesos mensuales al periódico mexicanoEl Universal.

Ese acuerdo ocurrió en triangulación con el exgobernador del estado de Coahuila, Humberto Moreira, quien era su compadre y tenía una plataforma para políticos que les ofrecía facilidades para viajar y contacto con medios de comunicación.

Así lo declaró el testigo 18 del juicio a García Luna y el sexto cooperante, Héctor Villarreal-Hernández, quien fue secretario de Finanzas en el gobierno de Moreira.

García Luna le pidio a Moreira una reunión con Juan Francisco Ealy Ortiz, dueño de El Universal, para que lo ayudara a limpiar su imagen. El exgobernador acordó una reunión entre ambos, a partir de la cual se concretó el acuerdo.

Villarreal-Hernández acompañó a Sergio Montaño, enviado de García Luna, a realizar el primer pago en efectivo a El Universal.

Señaló que en una ocasión Montaño pidió “un favor” a Moreira para cubrir un pago pendiente, afirmó Villarreal-Hernández. Fue por $10 millones de pesos.

La Fiscal Reid mostró una factura del dinero, la cual no ingresaba al sistema oficial de contabilidad, declaró Villareal-Hernández. En la imagen se veía el logotipo de El Universal.

La factura por 11.5 millones de pesos (con impuestos incluidos) tenía como concepto una campaña turística del estado de Coahuila que nunca se realizó.

Villarreal-Hernández también habló de una reunión en la que estuvo con Moreira y García Luna en el lujoso departamento en Santa Fe del exsecretario de Seguridad Pública del Gobierno de Felipe Calderón.

García Luna agradeció a Moreira por el apoyo con la campaña con El Universal, “que todo iba muy bien, que funcionaba correctamente”.

VILLAREAL SALPICA A MOREIRA Y A COAHUILA

Héctor Villarreal Hernández, quien fue tesorero de Coahuila durante el Gobierno de Humberto Moreira Valdez, acudió la mañana de este lunes a testificar en el juicio contra Genaro García Luna, extitular de la entonces Secretaría de Seguridad Pública federal, en Estados Unidos. En su declaración, el exfuncionario habló del saqueo que se realizó en la entidad y aseguró que el exgobernador estuvo implicado en actos de corrupción.

Jesús García, corresponsal del diario La Opinión de Los Ángeles, informó que el testigo número 18 que subió al estrado fue Villarreal Fernández, exsecretario de Finanzas de Coahuila que está acusado de conspirar para lavado de dinero.

De acuerdo con el periodista, el cooperante, quien se declaró culpable de los delitos de lavado de dinero y conspiración para transportar dinero ilícito, recibirá su sentencia el próximo mes de abril.

A través de su cuenta de Twitter, donde reporta lo que sucede al interior de la Corte del Distrito Este de Nueva York, relató que Héctor Villarreal describió hoy ante las autoridades estadounidenses una trama de corrupción por 200 millones de dólares.

“Villarreal se llevó 2.5 millones y Moreira al menos 40 millones de dólares”, citó Jesús García sobre el testimonio del séptimo cooperante que declara en el proceso.

A lo largo de su exposición, el extesorero describió cómo él y Humberto Moreira lograron desviar dinero público a través del cobro de “comisiones” ilegales por obras en la administración coahuilense.

Según el periodista Alan Feuer, de The New York Times, el nuevo testigo reconoció que “participó en un esquema de sobornos en el que el estado presionó al Gobierno federal para obtener fondos del proyecto que pagaban en exceso a los contratistas”.

Hector Villareal-Hernandez says he met García Luna in 2008 regarding a potential purchase of Pegasus spyware.

We know from news reports that Pegasus has been used for spying on journalists, although that hasn't been mentioned yet in trial testimony

https://t.co/LNLSt1nKPb

— Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) February 6, 2023