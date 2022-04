¿Qué se sabe del caso de Hugo, joven de 15 años asesinado en una fiesta del Edomex?

ADVERTENCIA: LAS SIGUIENTES IMÁGENES PUEDEN HERIR SU SENSIBILIDAD.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México “ya está actuando”, mientras que Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ya tomó el caso.

Ciudad de México, 6 de abril (SinEmbargo).- Hugo, un adolescente de 15 años de edad, acudió a una fiesta en el municipio de Jilotzingo, Estado de México, en donde fue asesinado por un sujeto que presuntamente le habría quebrado una botella de vidrio en la cabeza para luego provocarle heridas en el cuello.

El pasado 2 de abril, Hugo asistió a una fiesta que se celebró en el salón “Imperio”, en la Zona Esmeralda, que está conformada por Atizapán, Jilotzingo, Lomas Verdes y Naucalpan.

Según relatos de testigos recolectados por El Universal, en la fiesta clandestina se habrían cobrado 100 pesos para poder ingresar al lugar.

🔴SE BUSCA AL ASESINO DE HUGO CARBAJAL🔴 Mauricio Mora Negroni↘️ En el circuito de las fiestas TODOS SE CONOCEN. Es tu DEBER Moral, Ético y Cívico entregarlo si sabes donde está el Asesinó! No seas Cómplice, ENTREGALO⚠️#JusticiaparaHugo pic.twitter.com/EFkktjToPA — Inda (@Inda43632177) April 5, 2022

En algún momento el adolescente de 15 años habría empezado a correr y jugar sin control, por lo que un empleado o encargado del lugar identificado como Mauricio “N trató de sacarlo.

Sin embargo, el joven se negó a salir del lugar, mientras que otra versión dice que se escabulló, por lo que Mauricio “N” le habría quebrado una botella en la cabeza y después le cortó el cuello con los vidrios.

Por las heridas provocadas, el adolescente comenzó a desangrarse y sus compañeros y amigos llamaron al servicio de emergencias, pero cuando llegaron al Hospital “Salvador González Herrejón” del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), los médicos corroboraron que ya no tenía signos vitales.

Los presentes captaron en videos los hechos de aquella noche, así como la espera de la ambulancia para trasladar al joven a la unidad médica.

Los familiares y amigos de Hugo bloquearon casi todo el día de ayer la vialidad de Periférico Norte, a la altura de las Torres de Satélite, y liberaron el paso hasta la mañana de hoy; no obstante, los manifestantes se mantienen sobre la banqueta realizando la protesta.

#JusticiaParaHugo #JusticiaParaHugo Compartan porfavor ⚠️ para presionar a las Autoridades y den con el paradero del Asesino de Hugo Carbajal! pic.twitter.com/ySQDT8gyz9 — Inda (@Inda43632177) April 5, 2022

Por más de 13 horas, las personas habrían bloqueado la zona para exigir la aprehensión del presunto homicida del menor de edad. En el lugar, los manifestantes realizaron una cadena humana en protesta con el fin de visibilizar sus exigencias.

Al sitio también acudieron los padres de Hugo, quienes pidieron la presencia del Gobernador mexiquense, Alfredo del Mazo, o del Fiscal General del Estado de México, José Luis Cervantes.

De acuerdo con los reportes, al rededor de las 22:00 horas los padres del joven se reunieron con el Fiscal Especial en Homicidios, Mario Salas, quien se comprometió a detener al responsable. Ante ello, acordaron que se liberaría un carril en cada dirección.

Posteriormente, a las 00:00 horas quedó liberada la vialidad en su totalidad.

Hoy por la mañana, usuarios de redes sociales reportaron el paso libre, por lo que el tránsito permanece normal.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que un Juez otorgó una orden de aprehensión en contra de Mauricio “N”, presunto responsable de la muerte del joven.

Mauricio Mora Negroni,le rompió una botella en la cabeza y le laceró la yugular.

SE BUSCA ASESINO DE HUGO CARBAJAL#justiciaparahugo pic.twitter.com/Nb2LFX39tG — 𝑳𝒂 𝑹𝒆𝒚𝒏𝒂 𝑫𝒆𝒍 𝑴𝒊𝒕𝒐𝒕𝒆 (@sra_mitotes) April 6, 2022

Además, detalló que después de una serie de investigaciones fue posible identificar al probable partícipe de este ilícito, por lo que continuarán con la investigación para ubicarlo y detenerlo.

En conferencia de prensa matutina, el Jefe del Ejecutivo federal detalló que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) “ya está actuando”, mientras que Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ya tomó el caso.

“Se está atendiendo. Ya se tiene al responsable identificado y la Fiscalía del Estado de México ya está actuando. Tenemos comunicación con los familiares del joven, lo está viendo Rosa Icela”, comentó desde el Salón de la Tesorería en Palacio Nacional.

Cuestionado sobre si ya estaba detenido el presunto homicida del menor de edad, el Presidente dijo que “todavía no”, pero afirmó que ya está en “proceso”.

Pese a las declaraciones de AMLO, en un encuentro con medios la mamá de Hugo declaró que Rosa Icela Rodríguez no se había comunicado con ella. “No lo hagan así porque aquí no ha venido Rosa Icela, por lo menos conmigo no ha hablado. La única persona que ha dado aquí la cara es Ricardo de la Cruz Musalem, y me dijo, me voy a la Fiscalía a trabajar y regreso”.

⚠️DESMIENTEN A AMLO Maureen Amaro, madre del menor Hugo Carbajal, quien fue asesinado el fin de semana en una fiesta clandestina, desmintió lo que se dijo en la mañanera sobre que Rosa Icela se comunicó con ella o algún miembro de su familia. 📹@Obturadormx_ pic.twitter.com/648De8tvyK — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) April 6, 2022