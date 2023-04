“Me viene manoseando”: Mujer exhibe a acosador en transporte de Puebla (VIDEO)

Por Carmen González

Puebla, 6 de abril (AmbasManos).- En redes sociales, exhibieron a un acosador que tocó indebidamente a usuarias en la Línea 1 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA).

La joven comentó que durante el viaje, el hombre le tocó el trasero, sin embargo, al darse cuenta y enfrentarlo, salió huyendo del autobús.

La denuncia en Twitter se dio alrededor de las 9:00 horas de este 4 de abril. La víctima viajaba en uno de los vagones de la línea 1 que va de Tlaxcalancingo a Chachapa y viceversa.

Al ser hora pico, el autobús articulado va casi siempre lleno, por ello los empujones y la cercanía entre los usuarios es muy común. Pero este no fue el caso.

@PaulyJuarez69 describe que iba parada y el sujeto se colocó a su lado. Fue entonces que sintió tocamientos en el trasero y al darse cuenta, el hombre trató de quitar la mano.

Momentos después lo volvió a hacer e incluso otra usuaria del transporte le confirmó que el tocamiento fue deliberado.

La chica decidió enfrentarlo y encararlo por su comportamiento inapropiado. Comenzó a grabarlo y gritando pidió ayuda a los viajeros, pero nadie la auxilió.

Señaló que el acosador sintió miedo, se bajó en el paradero de la China Poblana y comenzó a correr para evitar ser identificado.

Me dijo que lo estaba haciendo. En ese momento comencé a grabarlo y el wey se asustó, empecé a gritar y nadie me ayudó mas que dos chicas que estaban ahí, nadie más, ningún otro vato. Se bajó en la estación y el wey corrió. Empecé a gritar a los guardias y nadie me hizo caso. pic.twitter.com/yEFfztue5p

Incluso comentó lo sucedido a los dos guardias de seguridad privada del paradero, pero tampoco la ayudaron. “Para la otra grita más fuerte” le dijeron los usuarios del RUTA.

Tras la terrible experiencia, la joven sintió mucha importancia y coraje al no poder actuar contra su agresor. “No saben la impotencia que tengo y el coraje atorado por no poder hacer nada. Me siento sucia y sé que no fue mi culpa pero es horrible” dijo en su tweet.