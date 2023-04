El caso del exfuncionario que acusó corrupción, luego acoso. Después se quitó la vida

ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES

Darío Villeda compartió un video antes de quitarse la vida en el que denunció cómo autoridades de la Alcaldía Álvaro Obregón, en donde era funcionario, lo despojaron de su puesto de carnitas el 22 de marzo luego de haber denunciado ante la Alcaldesa supuestos actos de corrupción, dejando sin empleo a su familia, la de su madre, sus hermanos y sobrinos.

Ciudad de México, 6 de abril (SinEmbargo).– “Hago este video para que quede constancia de que fuiste la causante Lía Limón, Alcaldesa en Álvaro Obregón, y tú, Mariana Rodríguez Mier y Terán (directora general de la demarcación). Por su culpa me quito la vida. No le encontré salida al daño que me causaron a mí y a mi familia por el simple hecho de reportar toda la corrupción que hay en Álvaro Obregón”.

Esas fueron las palabras que Darío Villeda Rodríguez, un exfuncionario de esta demarcación, compartió en un video antes de quitarse la vida, un caso que ha generado indignación entre los vecinos de esta Alcaldía quienes han pedido a Lía Limón pedir licencia a su cargo en lo que se esclarecen las denuncias que pesan en su contra y que ha llevado a la Fiscalía de la Ciudad de México a abrir una investigación.

Villeda Rodríguez denunció en esta grabación, difundida a finales de marzo, cómo autoridades de la Alcaldía Álvaro Obregón lo despojaron de su puesto de carnitas el 22 de marzo luego de haber denunciado ante la Alcaldesa supuestos actos de corrupción, dejando sin empleo a su familia, la de su madre, sus hermanos y sobrinos. “Me amenazaste de muerte Lía, me amenazaste de muerte Mariana Rodríguez Mier y Terán por el simple hecho de denunciar todo lo que se vive en establecimientos mercantiles, en obras donde cobran más de medio millón por tolerarlas”.

Fue el 29 de marzo cuando se dio a conocer el suicidio. Ese día su madre expuso en una grabación cómo estas denuncias de corrupción hechas por Darío junto a su negativa a firmar la constancia de terminación de una obra con presupuesto participativo generó enojo dentro de la Alcaldía de donde fue despedido con amenazas y con el anuncio de que no podría volver a instalar su puesto de carnitas en el que trabajaba desde hacía 8 años.

Video completo de Darío culpando a @lialimon de su suicidio. pic.twitter.com/kZ8vuQcXCs — Angel Tamariz (@AngelTamarizS) March 29, 2023

En el video, Darío Villeda acusó: “A la señora Alcaldesa, prepotentemente, tajantemente, se le ocurrió quitarme el puesto como venganza, como castigo… lo hizo con dolo afectando a mi familia.”

La familia señaló cómo todas estas denuncias y una foto de Darío junto al Secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, llevaron a que se le relacionara con Morena y aumentara el acoso en su contra. Su madre compartió que presenció una reunión entre Darío y la Alcaldesa Lía Limón, en la que ella trató de interceder, pero acusó que la funcionaria panista la trató de manera déspota y rechazó reinstalar su puesto.

Hasta el momento, Lía Limón no se ha posicionado sobre las acusaciones que pesan en su contra.

La familia señala que además de la Alcaldesa y de la directora general de la demarcación otros funcionarios profirieron amenazas en contra de él como es el caso de Juan Carlos Rocha, director general de participación ciudadana y zonas territoriales. De igual forma, han denunciado un acoso policial afuera de su casa.

Por estos hechos, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó el 30 de marzo que ya habían pedido a la Fiscalía capitalina indagar el caso. “Pedimos a la Fiscalía en el Gabinete que hiciera la investigación, que se acercara a la familia y que se avisara si estoy es cierto y se proceda en todo caso. Es muy fuerte el video y pues evidentemente tiene que investigarse”.

En declaraciones a La Jornada, familiares de Darío Villeda Rodríguez confiaron en que la Fiscalía General de Justicia investigará a fondo las amenazas de muerte que recibió y las denuncias hechas por irregularidades y corrupción en esa demarcación.

“No vamos a dejar de exigir justicia para que se castigue a los funcionarios que amenazaron a Darío, entre ellos Lía Limón y la directora de Gobierno, Mariana Rodríguez Mier y Terán”, declararon al diario.

Los familiares de Darío también dieron a conocer que conocidos y gente que los ha contactado por medio de redes sociales, también han denunciado “el mal actuar de la Alcaldesa contra quienes nunca tuvimos problemas en los gobiernos que le antecedieron”. Y puntualizaron: “la prepotencia y poder de esa señora; son varios, por el simple hecho de estar en la vía pública ganándonos la vida de manera honesta”.

En un video difundidos en los últimos días, vecino de Álvaro Obregón denunciaron también esta situación: “Este no es el único caso, hay muchos casos. Cada ocho días Lía Limón sale a la calle a despojar de su empleo digno a los vendedores de vía pública”.