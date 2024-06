El triunfo de Sheinbaum es “incuestionable”: Embajador de EU; trabajo seguirá, afirma

El Embajador de Estados Unidos en México destacó que el anuncio de que Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), seguirá por un “periodo indefinido” en su puesto es “un buen augurio”.

Ciudad de México, 6 de junio (SinEmbargo).– Ken Salazar, Embajador de Estados Unidos en México, respaldó ayer el triunfo electoral de Claudia Sheinbaum Pardo, virtual Presidenta electa, y calificó su victoria como “incuestionable”.

En una plática en el Atlantic Council, un centro de convenciones de Washington, el Embajador destacó que Sheinbaum “ganó por la victoria rotunda, incuestionable”, y mencionó que en Estados Unidos celebran que en México se cumpla con elecciones democráticas.

🇺🇸-🇲🇽 Ambassador Ken Salazar @USAmbMex shared his first public comments following the elections in Mexico yesterday at @AtlanticCouncil. He discussed the US-Mexico border, commercial and economic ties, how he expects to work with the Sheinbaum administration, and more. #ACMexico pic.twitter.com/BoirhmX9ob — Latin America Center (@ACLatAm) June 6, 2024

“En Estados Unidos deberíamos estar celebrando el hecho de que la democracia se esté cumpliendo en México, mientras nosotros también pasamos por nuestras propias pruebas de democracia aquí en Estados Unidos, y en otros lugares del mundo”, dijo.

“Creemos que el trabajo que hemos estado haciendo va a profundizarse y continuar con la [virtual] Presidenta electa [Claudia Sheinbaum] y su equipo, y mientras tanto con el actual Gobierno del Presidente [Andrés Manuel] López Obrador”, señaló.

LIVE: Tune in now for a conversation with Amb. Ken Salazar @USAmbMex to hear his first public comments after Sunday’s elections in Mexico, in conversation with @ACLatAm's @jmarczak. #ACMexico https://t.co/VYgmqt1UxR — Latin America Center (@ACLatAm) June 5, 2024

Ken Salazar aclaró que el Gobierno de Estados Unidos no influyó en las elecciones, pues recordó que la administración tuvo encuentros con las dos candidatas que compitieron por la Presidencia. “No votamos y no influimos en el resultado de las elecciones en México”, aseguró.

Asimismo, opinó que el anuncio de Sheinbaum de que Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), seguirá por un “periodo indefinido” en su puesto es “un buen augurio” sobre la continuidad de la integración económica de Norteamérica, y para la primera revisión del Tratado México-Estados-Unidos y Canadá (TMEC), que está programada para 2026.

“Creo que el nombramiento del Secretario [Rogelio Ramírez] De la O para seguir en [la Secretaría de] Hacienda, al menos por un tiempo, es una señal buena de lo que está por venir”, señaló.

El pasado lunes 3 de junio, el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, felicitó a la oficialista Claudia Sheinbaum por su “histórica” victoria en las elecciones presidenciales de México, y confió en poder trabajar “estrechamente” con ella sobre la base de la “amistad” y la “alianza” que sustenta las relaciones bilaterales.

Declaración del @POTUS Biden felicitando a @Claudiashein como presidenta electa de México https://t.co/p38wQlqA47 — Embajador Ken Salazar (@USAmbMex) June 3, 2024

Biden ha subrayado en un comunicado su “compromiso” para “avanzar en los valores e intereses” de los dos países, cuyas relaciones han estado marcadas en estos últimos años por un tira y afloja en cuestiones como la migración, especialmente durante la etapa de Donald Trump en la Casa Blanca.

El actual mandatario estadounidense ha aprovechado también para extender sus felicitaciones a todo el pueblo mexicano, por el “exitoso proceso electoral democrático”, en el que además de la Presidencia han sido elegidos otros 20 mil cargos en distintos estamentos de la administración.

Agradezco al presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden @POTUS, su mensaje de felicitación y el reconocimiento que hace al pueblo de México por el éxito del proceso electoral. Estoy convencida que seguiremos colaborando en beneficio de nuestros pueblos y nuestras… pic.twitter.com/vpcoKOZ2rt — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 3, 2024

Sheinbaum, antigua Jefa de Gobierno, ha sido elegida por un amplio margen por encima de la opositora Xóchitl Gálvez, por lo que tomará posesión del cargo el 1 de octubre. Será la primera mujer en ostentar la Presidencia de México, en sustitución de su compañero de partido Andrés Manuel López Obrador.

En respuesta, la morenista emitió el siguiente posicionamiento: “Agradezco al Presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden @POTUS, su mensaje de felicitación y el reconocimiento que hace al pueblo de México por el éxito del proceso electoral. Estoy convencida que seguiremos colaborando en beneficio de nuestros pueblos y nuestras naciones, como vecinos, socios y amigos que somos, con el respeto que nos merecen nuestras soberanías”.

Congratulations to @Claudiashein on her election as Mexico’s next president. We look forward to working with her administration to deepen a key partnership. Cooperation on security, trade, investment, and migration is vital to the shared prosperity of the people of the Americas. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 3, 2024

“Felicitaciones a @Claudiashein por su elección como próxima Presidenta de México. Esperamos trabajar con su administración para profundizar una asociación clave. La cooperación en materia de seguridad, comercio, inversión y migración es vital para la prosperidad compartida de los pueblos de las Américas”, escribió Antony Blinken, Secretario de Estado de Estados Unidos, a través de su cuenta de X, red social anteriormente conocida como Twitter.

–Con información de Europa Press