David, de 65 años, presenta examen de admisión para estudiar Historia en la UASLP

San Luis Potosí, 6 de julio (Pulso).- David Pozos Solís es maestro jubilado, egresado de la Escuela Nacional de Maestros de Capacitación para el Trabajo Industrial en México, (ENAMACTI), y a sus 65 años es uno de los 96 aspirantes a ingresar a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, específicamente desea cursar la licenciatura en Historia.

Originario de Axtla de Terrazas y padre de cuatro hijos, una mujer de 40 años y maestra de preescolar y de tres varones, uno de 34 años y los gemelos de 25 años, aún sin nietos, “los tiempos han cambiado, ahora los hijos ya no quieren tener más”, refiere; aseguró que fue ahora el momento indicado para retomar los estudios que desde hace cuarenta años desea realizar.

Una vez que concluyó sus estudios en la Ciudad de México, regresó a San Luis Potosí para ejercer en la Escuela Secundaria número 14, en la Colonia Satélite, en donde logró jubilarse, por lo que ahora que tuvo el tiempo y las circunstancias decidió postularse para ingresar a una carrera profesional al asegurar que, “el estudio es una emoción, no una obligación, es el goce de aprender”.

Al terminar la aplicación del examen de admisión comentó que se sintió bien, reconoció como buena la organización y los protocolos aplicados por el personal de la UASLP, esto al recordar que hace dos años pretendió aplicar el examen, pero decidió posponerlo por la COVID-19, “lo primero es la salud, ahora tenemos las condiciones y se deben aprovechar”.

Dijo que cuando se presentan las oportunidades no se deben dejar pasar, por lo que sugirió a los jóvenes interesarse en ser cada día mejores, “los jóvenes ahora tienen todo, esta escuela ofrece todo; en la medida que se preparen van a ser más útiles, ahora tienen cosas muy útiles en cuestiones de comunicación, para mí eso es muy sorprendente porque en eso no estoy preparado, aparte de estudiar me tengo que preparar en cuestiones tecnológicas y de comunicación”.