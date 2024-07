Calderón contra Marko: ¿Quién dirigió mejor al PAN? ¿Cuántas elecciones perdieron?

Ante la caída del PAN en las pasadas elecciones del 2 de junio, diversos personajes al interior de ese instituto político han cuestionado la dirigencia de Marko Cortés, actual presidente nacional del blanquiazul, entre ellos el expresidente Felipe Calderón, quien también estuvo al frente de ese partido poco antes de que le arrebatara la presidencia al PRI, el año 2000.

Ciudad de México, 6 de julio (SinEmbargo).- Luego de la derrota electoral del Partido Acción Nacional (PAN) el pasado 2 de junio, diversos personajes al interior del blanquiazul han salido a confrontar a Marko Cortés, actual dirigente nacional de ese instituto político, entre ellos Javier Lozano y Felipe Calderón, expresidente de México, quien culpó a Cortés de la peor derrota del PAN.

A través de su cuenta de X, Calderón, quien también encabezó la dirigencia panista hace más de 20 años, señaló que “la caída del PAN tiene una explicación muy clara: sus dirigentes, especialmente el actual @MarkoCortes, se han servido con la cuchara grande. 6 años en la dirigencia y solo cubrió el 39 por ciento de representantes de casilla? Qué hizo en 6 años aparte de agandallarse las pluris y las notarías?”.

Previamente, Calderón se lanzó contra el dirigente panista al criticar que Jorge Triana “uno de los mejores tribunos del PAN” quedara fuera del Congreso al no incluirlo en sus listas plurinominales. “Eso sí, sí quedó uno de sus peores oradores @MarkoCortes, el actual presidente del PAN y el que más daño le ha hecho en la historia a ese partido, además de su asistente, y otros de su camarilla”.

La otra es que la mezquindad de estos sujetos y algunos candidatos hizo que el PAN asumiera una narrativa lejana a los logros de sus gobiernos, dedicada a deslindarse de ellos, a pesar de que la opinión pública los evaluaba con los mejores. — Felipe Calderón 🇲🇽 (@FelipeCalderon) July 2, 2024

En respuesta, Cortés dijo a Calderón: “@FelipeCalderon , explícanos por qué la peor caída de votación para @AccionNacional en la historia fue cuando fuiste presidente, dejando a nuestra candidata en tercer lugar. Aprovecho también para pedirte que nos expliques qué pasó con García Luna, porque sin tener ninguna responsabilidad, al PAN eso le provocó un enorme daño en la campaña, ¿tú no te enterabas de lo que pasaba en tu gobierno o lo consentías?”

.@FelipeCalderon, explícanos por qué la peor caída de votación para @AccionNacional en la historia fue cuando fuiste presidente, dejando a nuestra candidata en tercer lugar. Aprovecho también para pedirte que nos expliques qué pasó con García Luna, porque sin tener ninguna… https://t.co/pUSDDi3Ynt pic.twitter.com/nc1n65eI0e — Marko Cortés (@MarkoCortes) July 2, 2024

Felipe Calderón fue presidente nacional del PAN de 1996 a 1999, periodo en el que el blanquiazul ganó la gubernatura de los estados de Aguascalientes, Nayarit, Nuevo León y Querétaro. Asimismo, se quedó con 14 capitales de diversas entidades, lo que lo llevó a posicionarse como la segunda fuerza política a nivel nacional.

A nivel del Poder Legislativo, durante la gestión de Calderón, el PAN también logró incrementar su presencia, ya que de tener 25 curules en el Senado de la República pasó a quedarse con 33; en tanto en la Cámara de Diputados, los panistas pasaron de 119 a 121, con lo que impidió que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) mantuviera la mayoría en San Lázaro.

Además, en el año 2000, sólo un año después de que Calderón dejó la dirigencia del PAN, este partido obtuvo la presidencia de México, de la mano de Vicente Fox, con lo cual terminó con 71 años de mandatos priistas. Además, cuando Calderón asumió como presidente de México, también se quedaron con nueve gubernaturas: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Baja California, Jalisco, Morelos, San Luis Potosí, Tlaxcala y Yucatán.

Además, la presencia de legisladores panistas aumentó, ya que, en 2006, los senadores panistas sumaron 52 y los diputados 206. No obstante, al final del mandato de Calderón, en 2012, el blanquiazul perdió la presidencia y varias gubernaturas, aunque ganó otras, con las que sumó siete. Además, en el Congreso también redujo su presencia, ya que obtuvo 38 senadurías y 114 diputaciones federales.

Por su parte, Cortés inició su dirigencia en el PAN en 2018, tras el triunfo del actual Presidente Andrés Manuel López Obrador, en ese momento el mapa electoral mostraba al PAN encabezando 10 estados. Pero en las elecciones de 2021, perdió dos entidades, Baja California Sur y Nayarit, y conservó ocho: Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas y Yucatán.

Sin embargo, para las elecciones de 2022, el panismo sólo retuvo cinco estados: Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro y Yucatán, ya que en ese momento Durango pasó a manos del PRI; Quintana Roo se pintó de guinda con el triunfo de Morena, lo mismo que Tamaulipas. Mientras que en este 2024, Yucatán también se sumó al partido oficialista.

Ante el evidente triunfo de Morena, actualmente el blanquiazul conserva sólo cuatro entidades: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Chihuahua. Respecto a sus legisladores, en 2018, el PAN contaba con 24 senadores y 74 diputados federales, pero tras la jornada electoral del pasado 2 de junio, el blanquiazul se quedó con 22 curules en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados obtuvo 79.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador también opinó el pasado miércoles sobre la discusión que tuvo Javier Lozano Alarcón, quien fue Secretario del Trabajo en el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, con Marko Cortés Mendoza, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), sobre la derrota del blanquiazul en las últimas elecciones.

A través de su conferencia de prensa diaria, López Obrador señaló que las acusaciones se dieron porque repartieron mal “el botín”, y calificó la discusión como un “pleito de cúpula”. “Es un pleito de cúpula. Te lo puedo resumir en una frase coloquial: ‘Cuando se reparte mal el botín, hay motín’”, aseguró.

El que fuera Secretario del Trabajo en el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa le dijo “cobarde”, “cabrón” y “pésimo dirigente” al líder nacional del PAN en un cara a cara durante el programa de Carlos Alazraki en Atypical Te Ve, un megáfono de la oposición en el cual se da espacio a los principales críticos del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

—Te voy a decir otra cosa, Marko. Te lo tengo que decir de frente porque ya lo escribí públicamente y no puedo no expresarlo en una mesa como ésta: en el 2009, cuando perdimos las elecciones intermedias, estaba Felipe Calderón en la Presidencia de la República, yo era Secretario del Trabajo. Al día siguiente que perdimos y que no era por culpa del PAN, tuvimos que subir el IVA del 15 al 16 por ciento, estaba la pandemia del H1N1, de la influenza, tuvimos todo eso. Al día siguiente que perdimos, y mira que no es santo de mi devoción, es más me cae gordo Germán Martínez, pero llegó al día siguiente junto con Roberto Gil y Juan Ignacio Zavala y presentaron su renuncia al Comité Ejecutivo Nacional del PAN. ¿Por qué tú no hiciste lo mismo después de estas elección, del enorme fracaso del Partido Acción Nacional?.

—Mi querido, Javier, porque este resultado electoral fue exactamente igual que el que tuvimos en 2018. El PAN tuvo 23 senadores, hoy tendremos 22.

—¿O sea, fue un éxito?

—No, fue un mal resultado electoral, pero es la primera vez en los últimos 21 años que Acción Nacional no cae como cayó cuando estuvo Fox en la Presidencia de la República; Calderón que apenas ganó por ni siquiera un punto porcentual, Calderón que pierde la Presidencia de la República y Josefina (Vázquez Mota) se va al tercer lugar, siendo Gobierno. Luego se viene Ricardo (Anaya), saca 17-18 puntos y ahora con Xóchitl sacamos 25 puntos.

—¿En gubernaturas cómo nos fue?

—De las que estamos en jornada, ganamos Guanajuato a pesar de la embestida y de la unidad que se logró. En Yucatán esa no la logramos ganar y las otras las tenía Morena, pero lo que yo te puedo decir con claridad es que la votación, el porcentaje, fue exactamente igual.

En efecto, Xóchitl Gálvez logró para el PAN su peor votación presidencial en dos décadas. Si bien obtuvo en conjunto con el PRI y PRD 16 millones 502 mil 697 votos, de estos 9 millones 644 mil 918 fueron para el PAN. Seis años antes, Ricardo Anaya obtuvo una votación de 12 millones 60 mil 779 sufragios, de los cuales 9 millones 994 mil 397 fueron para Acción Nacional; y en 2012, Josefina Vázquez Mota, quien fue solo arropada por el panismo, obtuvo 12 millones 732 mil 630.

No obstante, lo mismos números muestran cómo el panismo ha venido en picada desde la Presidencia de Felipe Calderón Hinojosa. En 2009, el entonces presidente del PAN, Germán Martínez, emprendió una estrategia destinada a utilizar electoralmente la guerra del Calderón contra el narco, para generarle votos a su partido. ¿El resultado? Germán Martínez se convirtió en el primer presidente en la historia del PAN en verse obligado a renunciar por su desastroso desempeño.

El PAN perdió en esas intermedias, las gubernaturas de San Luis Potosí y Querétaro. Además no pudo arrebetarle al Revolucionario Institucional las gubernaturas de Campeche, Colima y Nuevo León. En la Cámara de Diputados pasó de ser la primera fuerza política a ocupar la segunda minoría.

Tres años después, en 2012, el PAN no pudo mantener la Presidencia de México y entregó la banda presidencial al priista Enrique Peña Nieto, un proceso en el que Felipe Calderón y el expresidente Vicente Fox, los dos panistas, fueron acusado por su propia candidata, Josefina Vázquez Mota, de haber operado en su contra.

Así lo reveló ella misma en marzo de 2021. “No habían pasado ni tres días que me había acompañado públicamente (Vicente Fox) en Monterrey para decirme que me iba a acompañar, y la noche antes del segundo debate presidencial, quienes hemos vivido un debate presidencial sabemos que no era un momento fácil de la campaña, y justamente, la noche anterior, vi que entró un mail de su parte y me emocioné”, dijo al participar en el foro “Unidas somos más Fuertes”, en Querétaro.

“Entonces abrí ese mail y lo que leí ahí es que había decidido apoyar a otro candidato que no era yo (…) Me parece que eso es algo que se llama violencia de género y que muchas de nosotras jamás nos atreveríamos a hacer, pero con nosotras sí lo hacen”. Fox ha revelado en diferentes ocasiones que él apostó por el candidato priista Enrique Peña Nieto en esa elección, aunque no ha sido la primera vez que apoyó a un político tricolor a fin de que López Obrador, su enemigo político, no llegara al poder, pues ocurrió lo mismo en 2018 cuando respaldó la candidatura de José Antonio Meade.

Sobre el episodio que involucra al expresidente Felipe Calderón, Vázquez Mota recordó que ocurrió, meses antes, cuando buscaba la candidatura del PAN de 2012, en la que el exmandatario empujaba a su Secretario de Hacienda, Ernesto Cordero Arroyo, quien perdió ante la política mexiquense. “El día que gané la elección interna, que eran como lo he dicho 25 estados, me llamó el Presidente [Felipe Calderón] y me dijo: ‘¿cómo te fue?’, le dije: ‘gané como 25 estados’. A mí me pareció un largo silencio, a lo mejor no fue tan largo, y lo único que escuché del otro lado fue: ‘Déjame checar, dame unos minutos, porque yo tengo otros datos’”.

En la elección de ese 2012, Vázquez Mota quedaría relegada en el tercer lugar, no obstante su votación sería mayor que la que alcanzaría en 2018 Ricardo Anaya y que los votos logrados por Xóchitl para el PAN en el pasado proceso electoral.

Nora Nancy Gaspar Resendiz https://www.sinembargo.mx/author/noranancy Comunicóloga por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Busca ejercer un periodismo libre, crítico y con responsabilidad social. Actualmente es parte de la Unidad de Investigación y Multimedia de SinEmbargo.