OMS alerta sobre jarabes para la tos que provocaron muerte en 66 niños de Gambia

Por Bdoulie John

Banjul, Gambia, 6 de octubre (AP).- Gambia lanzó una campaña urgente puerta por puerta para eliminar ciertos jarabes para la tos y el resfriado considerados responsables de la muerte de más de 60 niños por daños renales en el pequeño país de África occidental.

En entrevista con The Associated Press, el director de salud, el doctor Mustapha Bittaye, confirmó la ola de muertes infantiles por lesión renal aguda, una noticia que conmocionó a muchas de las 2.4 millones de personas que viven en el país, así como al mundo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una alarma en respuesta a las muertes, afirmando que trabaja con el gobierno de Gambia para investigar la causa de los decesos ocurridos desde agosto.

"While the contaminated products have so far only been detected in The #Gambia, they may have been distributed to other countries. WHO recommends all countries detect and remove these products from circulation to prevent further harm to patients"-@DrTedros https://t.co/ENnBpIBVpF

— World Health Organization (WHO) (@WHO) October 5, 2022