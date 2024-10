Tormenta tropical podría volverse huracán; prevén fuertes lluvias en CdMx y Edomex

Ciudad de México/Florida, 6 de octubre (SinEmbargo/AP).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió este domingo que la tormenta tropical “Milton” provocará lluvias muy fuertes en ocho estados ubicados en el sureste del país y a lo largo de las costas del golfo de México. En Florida, autoridades estadounidenses advirtieron a la población que es previsible que dicha tormenta se convierta en huracán en las próximas horas, y que el estado sureño, que todavía se recupera de “Helene”, será nuevamente afectado.

Según la información con corte alas 06:00 horas, tiempo del centro de México, “Milton” se localizó a 290 kilómetros (km) al este de Barra del Tordo, Tamaulipas, y a 560 km al oeste-noroeste de Progreso Yucatán; con vientos máximos sostenidos de 95 km/h, rachas de 110 km/h y desplazamiento hacia el este a 7 km/h.

Asimismo, el SMN informó que una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico se ubicará al sur de Colima y Michoacán, y en interacción con la vaguada monzónica y canales de baja presión sobre el norte, occidente y centro del país, lo que originarán lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca y Puebla; fuertes (de 25 a 50 mm) en la Ciudad de México, Estado de México, Nayarit y Tlaxcala; intervalos de chubascos (de cinco a 25 mm) en Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, y lluvias aisladas (de 0.1 a cinco mm) en Chihuahua, Coahuila y Sinaloa.

Además, se pronostican rachas de viento de 40 a 60 km/h con oleaje de uno a dos metros de altura en las costas de Colima, Guerrero y Michoacán, así como rachas de 40 a 60 km/h y posibles tolvaneras en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango.

En tanto, esta mañana la zona de baja presión en el océano Pacífico, frente a las costas de Guerrero y Michoacán, incrementó a 40 por ciento su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas. Se ubica a 185 km al suroeste de Zihuatanejo, Guerrero y se mueve lentamente hacia el oeste-noroeste.

Además, las precipitaciones antes mencionadas podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, por lo que las autoridades llamaron a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

ESTADOS UNIDOS, EN ALERTA

En Estados Unidos, las autoridades advirtieron este domingo a los habitantes de Florida que la tormenta tropical “Milton”, que actualmente merodea frente a las costas de México, podría convertirse en un huracán y golpear la costa.

El Gobernador de Florida, Ron DeSantis, afirmó este domingo que si bien no se sabe dónde golpeará “Milton”, es evidente que Florida será afectada.

We are closely monitoring Tropical Storm Milton, which has the potential to become a major hurricane.

Current estimates forecast landfall sometime Wednesday afternoon—there is still time to prepare your homes, organize your disaster plan, and implement plans to keep yourself… pic.twitter.com/UmEyZlyuRf

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) October 6, 2024