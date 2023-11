VIDEO: Activistas contra el cambio climático atacan un famoso óleo de Diego Velázquez

Por Sylvia Hui

LONDRES, 6 de noviembre (AP).— Dos manifestantes contra el cambio climático fueron arrestados el lunes después que rompieron un panel protector de vidrio que cubría un famoso óleo de Diego Velázquez en la National Portrait Gallery de Londres, dijo la policía el lunes.

Los dos activistas del grupo Just Stop Oil atacaron con pequeños martillos la obra La Venus del Espejo, también conocida como La Venus de Rokeby. Fotos mostraron el panel protector de vidrio con varios agujeros.

Just Stop Oil, que antes ya ha encabezado protestas similares contra obras de arte famosas y edificios públicos, dijo que la acción del lunes fue para exigir al Gobierno británico que detenga inmediatamente todas las licencias para la exploración, desarrollo y producción de combustibles fósiles en el Reino Unido.

💀 Our government have revealed plans for MORE oil licences, knowing it will kill millions. In response, two supporters of Just Stop Oil smashed the Rokeby Venus — slashed by Mary Richardson in 1914.

El grupo señaló el lunes que los dos activistas eligieron atacar la pintura al óleo del siglo XVII, una de las obras maestras más famosas del artista español, porque en 1914 fue navajeada como parte del movimiento sufragista a favor de las mujeres.

Just Stop Oil detalló que los manifestantes golpearon el panel de vidrio y luego dijeron a la gente en la galería: “Las mujeres no obtuvieron el voto votando. Es tiempo de hechos, no de palabras”.

“La política nos está fallando. Le falló a las mujeres en 1914 y nos está fallando ahora”, agregaron.

At just before 11am this morning (6 November 2023) two people entered Room 30 of the National Gallery.

The pair appeared to strike The Toilet of Venus (‘The Rokeby Venus’) by Velázquez with what appeared to be emergency rescue hammers. The room was cleared of visitors and police…

— National Gallery (@NationalGallery) November 6, 2023