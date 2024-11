VERSUS ¬ ¿Qué pasó en la Corte? Periodistas explican el golpe a los poderes fácticos

En esta entrega de VERSUS, las periodistas Alina Duarte, Daniela Barragán, Perla Velázquez y Meme Yamel analizaron lo ocurrido y los alcances de la derrota sufrida por la derecha en la Suprema Corte, en donde el bloque mayoritario de la Ministra Norma Piña se fracturó y no pudo invalidar parte de la Reforma Judicial.

Ciudad de México, 6 de noviembre (SinEmbargo).– La derecha y sus grupos fácticos perdieron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), uno de sus últimos reductos desde el cual se han enfrentado al Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. Durante la discusión del proyecto del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que pretendía cambiar parte de la Reforma Judicial, se rompió el bloque mayoritario y el máximo tribunal de justicia del país no logró modificar la Constitución, aún cuando la Ministra Norma Piña Hernández recurrió a una serie de maniobras para lograr su cometido.

“Qué pensó Piña, que nadie estaba viéndolos, que nadie estaba observándolos, porque toda la dignidad que venía cosechando de la resistencia la echó por la borda al momento de decir ‘nos podemos aventar todo esto con seis votos’, porque planeaba cerrar todo con una maña, eso es lo sorprendente de la sesión que vimos hoy y al mismo tiempo termina dando razón al por qué se tenía que hacer una reforma de gran calado al Poder Judicial”, planteó la periodista Daniela Barragán al señalar cómo la Ministra Piña buscó cambiar, de último momento, los votos de ocho a seis para avalar el proyecto, sobre todo cuando el Ministro Alberto Pérez Dayán anunció que no acompañaría a la mayoría de la Corte.

Barragán indicó que lo que resalta luego de la votación es que el fracaso de la derecha se ha cargado sólo en la figura del Ministro Pérez Dayán, quien ya es considerado por la oposición como un “traidor”. “Todo lo que se hizo mal en esta nueva batalla que la oposición pierde, nunca es aceptar la derrota, nunca es decir no seas ‘Alito’, no seas Marko Cortés, no seas Claudio X. González. Es ver a quién nos encontramos en el camino para encajarle todo lo que hicimos mal o todo lo que dejamos de hacer”.

No obstante, sostuvo que no se puede pensar en que la derecha se quede de brazos cruzados. “No creo que se queden así nada más con la derrota en la espalda, no creo que esta sea su última opción, su última escapatoria. Con estos meses que les quedan en la Corte mi pregunta es. ¿Qué es lo que sigue?”, cuestionó. “Aunque se gana esta batalla, la gana Morena, la gana la Presidente Claudia Sheinbaum, la gana el expresidente López Obrador, todavía la Corte no es que se vayan a calmar las aguas”.

La periodista Alina Duarte sostuvo a su vez que luego de votación se puede considerar que hay una ruptura en la Suprema Corte. “Esa liga la han estirado al grado de querer declarar inconstitucional la Constitución con un montón de artimañas, leguleyas, diciendo que esto se trataba de una Ley Secundaria, yo creo que hoy lo vimos todo, ya habíamos visto amparos que detenían las reformas. Yo sí creo que hoy se rompe mucho esa liga, yo no sé qué sigue después de declarar inconstitucional la Constitución”.

“¿Qué vimos hoy? La reiteración, la confirmación de a quién está sirviendo el Poder Judicial de incluso decir que se trató de declarar inconstitucional la Constitución, y hacer una supremacía Judicial, que también es algo que dijo (la Ministra) Lenia Batres, por encima de la supremacía constitucional. El intentar suplantar la soberanía popular con argumentos de distintos tipos y que cierre con la cereza del pastel de decir (la Ministra Norma Piña) ‘pues yo creo que se necesitan seis votos y vámonos a receso a ver si las cifras nos dan’”.

Duarte indicó que una vez que ya votaron las instancias nacionales sobre la Reforma Judicial ya no queda a dónde acudir “y mucho menos con una derecha tan debilitada electoralmente, incluso espectros de la ultraderecha también derrotados ideológicamente sin un proyecto que logre calar dentro del sentido común de la población”.

“Yo sí creo que pueden seguir pataleando, van a seguir haciendo las alianzas que independientemente de este tema judicial han estado haciendo durante todo estos años”, ahondó.

La periodista Perla Velázquez anotó a su vez que lo que vimos en esta sesión con la Corte sólo aporta más argumentos para seguir diciendo: “Claro que se necesita un cambio, claro que debe de haber una sacudida al Poder Judicial, empezando por ellos, los ministros de la Suprema Corte, algo que destaco es la manera que ellos trataban de meter este as bajo la manga que tenía la Ministra Norma Piña Hernández, ‘bueno qué les parece si con solo seis personas podemos generar esta discusión’. O sea también ahí nos deja ver mucho el juego que han tenido”.

Al respecto, la periodista Meme Yamel indicó que lo que intentaron hacer los ministros de la Suprema Corte fue ir otra vez por encima de la voluntad popular, pero de una manera “que es la maroma más épica que he visto en la Suprema Corte”.

“Yo pensé que no podrían sorprendernos, pero lo lograron. ¿Cómo lo hicieron? Intentando aplicar un artículo de la Ley que intentaron invalidar diciendo que iban utilizar seis votos, cuando ellos saben que necesitan ocho, que es la mayoría calificada dentro de la Suprema Corte”, expuso.

Yamel lamentó que la mayoría de los ministros hayan decidido quitarse la toga y convertirse en actores políticos para reformar la Constitución que no es su poder. “Un Ministro (Alberto Pérez Dayán) entró en razón, se van a este receso y cuando regresan ya vemos que no sólo es Pérez Dayán, sino que había otros ministros que dijeron no”.

Alina, Daniela, Perla y Meme https://www.sinembargo.mx/author/alina_daniela_perla_meme