Xóchitl, Kamala, Trump, los migrantes: México se ríe con MEMES en la desgracia

Ciudad de México, 6 de noviembre (SinEmbargo).- Donald Trump se convertirá en el Presidente número 47 de Estados Unidos. Su triunfo ante la Vicepresidenta Kamala Harris culmina una turbulenta e histórica campaña que incluyó dos intentos de asesinato en su contra. Su victoria ha desatado en redes sociales decenas de “memes” en los que usuarios lamentan, a través del humor, la llegada del republicano a la Casa Blanca.

El magnate cuenta con 277 votos electorales de los 270 que se necesitaban para declarar su victoria y se espera que obtenga 315.

Desde una tribuna en Palm Beach, Florida, abarrotada por miles de fanáticos y simpatizantes, Trump se declaró como el ganador de la elección presidencial, razón por la que aseguró que durante su mandato “arreglará el país”, esto de acuerdo con su eslogan de campaña: Hacer América Grande Otra Vez (Make America Great Again).

Las y los internautas apelaron a las promesas antimigrantes de Trump y a la derrota de Kamala Harris para hacer chistes sobre los resultados electorales. Por ejemplo, compararon a Harris con Xóchitl Gálvez, la candidata presidencial mexicana que fue derrotada en los comicios del 2 de junio por Claudia Sheinbaum Pardo.

Yo borrando mis tweets y memes en contra de Trump para cuando vaya a Estados Unidos no me chequen mi celular y no rompan mi visa. pic.twitter.com/Zei7q6DQ6n

— 𝐓𝐡𝐢𝐧 𝐋𝐢𝐳𝐳𝐲 (@lizbethrdz__) November 6, 2024