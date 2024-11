El Ministro que votó para romper el bloque de los 8 tiene un historial contra la 4T

Ciudad de México, 6 de noviembre (SinEmbargo).– Votó en contra de revertir parte de la Reforma Judicial, pero tiró la Ley Eléctrica. Fue impulsado por Felipe Calderón Hinojosa para llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero años antes fue el único Magistrado del Tribunal Colegiado que votó en contra del procedimiento legal que permitió que Andrés Manuel López Obrador fuera desaforado. Estos son algunos de los contrastes que han acompañado la trayectoria del Ministro Alberto Gelacio Pérez Dayán, quien ha pasado de ser un “héroe” de la oposición a un “traidor”.

Alberto Pérez Dayán llegó a la Corte en 2012 a propuesta de Felipe Calderón quien tuvo que impulsarlo en dos ocasiones. En la primera, solo 4 senadores de 114 presentes lo avalaron. De acuerdo con las crónicas legislativas de la época fue uno de los perfiles peor evaluados. Pese a ello, en 2012 su nombre fue llevado de nuevo a la Cámara Alta para ahora sí ser palomeado por la mayoría.

El que Felipe Calderón lo haya propuesto en dos ocasiones ha sido cuestionado, sobre todo por la amistad y relación de Alberto Pérez Dayán con el Magistrado fallecido, Diego Zavala Pérez, padre de Margarita Zavala Gómez del Campo, y por lo mismo suegro del expresidente mexicano. La Jornada consigna, en ese sentido, que Pérez Dayán estudiaba en la Universidad La Salle y su profesor era precisamente Diego Zavala, con quien estableció una amistad.

Lo cierto es que pese a esta cercanía con los Calderón Zavala, Pérez Dayan fue el único integrante del del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México que falló a favor de Andrés Manuel López Obrador con relación a la disputa del predio “El Encino”. “El interés de la colectividad estará siempre por encima del particular, pero la indemnización no implicará sólo valor comercial, sino daños y perjuicios procediendo la indemnización”. sostuvo al respecto. El resto de los magistrados consideró que el entonces Jefe de Gobierno incurrió en desacato y dio pauta a que fuera desaforado en 2005, una medida impulsada por Vicente Fox Quesada para impedir que participara en la elección de 2006.

Ya en la Corte, sus posturas no acompañaron el proyecto de Gobierno de López Obrador. Él fue, por ejemplo, el que en diciembre de 2018, recién iniciado el Gobierno de Morena, prohibió a la Cámara de Diputados utilizar la Ley Federal de Remuneraciones para fijar salarios que los servidores públicos recibirán en 2019, y que en esencia prohibía que en la administración pública hubiera salarios mayores a los del Presidente. A la fecha, de hecho persiste la negativa de la Corte a esta reducción entre sus miembros, la mayoría de los cuales ha renunciado a participar en el proceso electoral de juzgadores para asegurar su “haber por retiro vitalicio”.

De hecho, el Ministro Dayán ha sido cuestionado por sus lujos. En octubre de 2023 fue visto en la zona más lujosa del Gran Premio de la Fórmula 1, considerado “el evento deportivo más importante y exclusivo de México”. La reportera Daniela Barragán de SinEmbargo dio a conocer que el Ministro compró un boleto con costo de 5 mil 800 dólares, unos 104 mil 400 pesos más IVA para una suite que incluyó servicios de meseros y atención individualizada, alimentos gourmet, barra de bebidas internacionales, baños privados premium, regalos conmemorativos y acceso a áreas exclusivas durante la carrera y en la premiación.

Sobre ese mismo acto, el Presidente López Obrador cuestionó en su momento el modo de vivir del Ministro e incluso señaló que portaba un Rolex Daytona de 2 millones de dólares. “Ayer estaba yo viendo a un Ministro, ¿no?, que va a este deporte de los carros… […] La Fórmula 1, que es un buen deporte y qué bueno, ¿no?, que tenemos en México esta oportunidad de que se dé aquí este campeonato, muy bien y todo. Pero ahí anda el Ministro, ¿no? No va a la galería, no. ¿Cómo se llama allá donde nada más escuchas el ruido? […] A las gradas. No, ahí nada más es ‘rum, rum’, no, va a donde… […] Sí, a la zona especial. Y luego, sale ahí hasta con un Rolex. ¿Cuánto valen esos Rolex?”.