La Presidenta ofrece labor coordinada, diálogo y respeto con próximo Presidente de EU

Ciudad de México, 6 de noviembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo felicitó esta tarde a Donald Trump, quien se convirtió en el Presidente electo de los Estados Unidos tras su triunfo electoral de anoche.

A través de su cuenta de X, la mandataria expresó que, en nombre de México, extiende su reconocimiento al pueblo estadounidense por el ejercicio democrático en su jornada electoral, realizada el día de ayer.

Sheinbaum es una de las líderes mundiales que se han unido este miércoles para felicitar al republicano, quien encabezará el Poder Ejecutivo de Estados Unidos por segunda ocasión.

En América Latina, el primer líder en felicitar al magnate, incluso antes de la confirmación de su reelección, fue el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele. A través de un mensaje en inglés en la red social X, el mandatario salvadoreño deseo al magnate que “Dios lo bendiga y lo guíe” en su segundo mandato.

En la misma línea se manifestó el Presidente argentino, Javier Milei, quien saludó la “formidable victoria electoral” de Trump y le desea “éxitos y bendiciones”. “Sabe que puede contar con Argentina para llevar a cabo su tarea”, escribió Milei en su cuenta de X.

.@realDonaldTrump congratulations on your formidable electoral victory.

Now, Make America Great Again. You know that You can count on Argentina to carry out your task.

Success and blessings.

Best regards,

Javier Milei ( @JMilei ) pic.twitter.com/gpOPYlxj7u

— Javier Milei (@JMilei) November 6, 2024