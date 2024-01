Críticos acusaron injerencia, pero el Banco de México es reconocido por su autonomía

Al inicio de este sexenio, los participantes en el mercado y analistas económicos alertaban sobre posibles riesgos de que el Gobierno federal no respetara la autonomía del Banco de México, pero al paso de los años los temores se fueron diluyendo y ahora coinciden en que esta independencia “se ha respetado y con resultados muy palpables”.

Ciudad de México, 7 de enero (SinEmbargo).– El Banco de México (Banxico), que provee la moneda nacional y cuyo objetivo prioritario es mantener la inflación baja y estable, ha preservado su autonomía en este sexenio y ha sido fiel a su ortodoxia en las decisiones de política monetaria, esto a pesar de que cuatro de los cinco miembros que integran su Junta de Gobierno fueron propuestos por el actual Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al inicio de este sexenio, los participantes en el mercado y analistas económicos alertaban sobre posibles riesgos de que el Gobierno federal no respetara la autonomía del Banco de México, pero al paso de los años los temores se fueron diluyendo y ahora coinciden en que esta independencia “se ha respetado y con resultados muy palpables”, sobre todo en los perfiles de los integrantes de la Junta de Gobierno propuestos por el Presidente.

“El Banxico es una institución más delicada, pelearse con ellos puede crear nerviosismo dentro y fuera de México”, consideró el economista y politólogo Mario Campa al agregar que el Banco Central ha funcionado bien como organismo autónomo. “El mandato del Banxico es claro y sí lo ha cumplido a lo largo de los años”.

En esto coincidió el doctor Héctor Villarreal, profesor investigador del Tecnológico de Monterrey: “En la presente administración se entendió que con el Banxico no se juega, creo que el Presidente López Obrador es respetuoso y temeroso de depreciaciones, pero esto no quiere decir que no tenga injerencia, al fin de cuentas él propone a los subgobernadores”.

Sobre los perfiles de la Gobernadora Victoria Rodríguez Ceja y los subgobernadores Jonathan Heath, Galia Borja Gómez y Omar Mejía Castelazo, cuatro de cinco integrantes de la Junta de Gobierno del Banxico que fueron propuestos por el Presidente López Obrador, mencionó que a diferencia de otras propuestas que ha hecho en organismos como la Suprema Corte, “en los nombramientos del Banxico hay un comportamiento diferente porque los subgobernadores que se han nombrado han tratado de preservar el espíritu de la institución”.

FIEL A SU ESPÍRITU ORTODOXO

Esta semana, la revista especializada The Banker nombró a la Gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, como la banquera central del año 2024 para América.

De acuerdo con la publicación, el reconocimiento se debió, entre otras razones, “por adoptar una postura monetaria proactiva y establecer de manera oportuna y efectiva una tasa de referencia consistentemente enfocada en llevar a la inflación a su meta de 3 por ciento, además de realizar un importante esfuerzo por comunicar las razones por las que se requería una postura restrictiva”.

El Banco de México ha resistido y mantiene una tasa de referencia histórica de 11.25 por ciento desde abril del año pasado, consistente con el objetivo de llevar la inflación a la meta de 3 por ciento +/- un punto porcentual, esto a contracorriente de la tendencia de recorte que traen los bancos centrales de América Latina, lo que algunos expertos consideran “muy ortodoxo”.

“Hablando de la política monetaria es muy ortodoxo porque las tasas son bastante elevadas a diferencias de otros bancos centrales de América Latina, por eso yo no veo a un Banxico que esté jugando a favor del Gobierno porque las tasas de interés altas encarecen el financiamiento del Gobierno, el cual se financia por certificados de Tesorería, entonces está pagando más intereses”, explicó el economista Mario Campa.

Sin embargo, para la revista The Banker el Banco Central, que inició un ciclo de ajuste a la tasa de interés en junio de 2021, hizo importantes esfuerzos para comunicar por qué se requería una postura monetaria restrictiva y a partir de su reunión de mayo de 2022, la Junta de Gobierno encabezada por Rodríguez Ceja, comenzó a incluir en sus declaraciones de política monetaria una guía de acciones futuras o forward guidance, lo cual ayudó al mercado a comprender las intenciones de Banxico para futuras acciones de política monetaria.

La revista, quien en años anteriores había distinguido a los gobernadores Alejandro Díaz de León (2019) y Agustín Carstens (2012), afirma que la economía mexicana se ha mantenido fuerte gracias a su sólido marco macroeconómico y reprodujo los comentarios de la Gobernadora Rodríguez Ceja, quien señaló que “este marco se ha construido a lo largo de muchos años, anclado en la disciplina fiscal y la política monetaria centrada en la estabilidad de precios, un sistema financiero sólido, un sistema bancario bien capitalizado y cuentas externas sostenibles, un régimen de tipo de cambio flexible y niveles adecuados de reservas internacionales”.

¿CÓMO FUNCIONA Y QUIÉNES INTEGRAN EL BANXICO?

El Banco de México se fundó el 1 de septiembre de 1925 durante la administración del Presidente Plutarco Elías Calles y gracias a los esfuerzos presupuestarios y de organización del entonces Secretario de Hacienda, Alberto J. Pani. A la institución se le entregó la facultad de crear moneda y regular la circulación monetaria, las tasas de interés y el tipo de cambio.

La fase de modernización definitiva del Banco de México vino años después con el otorgamiento de su autonomía, la cual empezó a regir a partir de abril de 1994, durante los últimos meses del sexenio del Presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).

El propio Banxico explica que su autonomía implica que “ninguna autoridad pueda exigirle la concesión de crédito, con lo cual se garantiza el control ininterrumpido del instituto central sobre el monto del dinero (billetes y monedas) en circulación. La finalidad de la autonomía es que la operación del Banco Central sea conducente a la conservación del poder adquisitivo de la moneda nacional”.

El Banxico está conformado por un Gobernador y cuatro subgobernadores, quienes son designados por el Presidente en turno, pero que no pueden ser destituidos de su cargo discrecionalmente.

De acuerdo con Banxico, los periodos de servicio de dichos funcionarios son alternados: El de Gobernador es de seis años y empieza en la mitad de un sexenio gubernamental para concluir al cierre de los tres primeros años del siguiente. Los periodos de servicio de los subgobernadores son de ocho años y su reemplazo se da cada dos años, de manera alternada.

La actual Junta de Gobierno está conformada por cuatro integrantes que fueron propuestos por el Presidente López Obrador: la Gobernadora Victoria Rodríguez Ceja y los subgobernadores Jonathan Heath, Galia Borja Gómez y Omar Mejía Castelazo. Irene Espinosa Cantellano fue propuesta en enero de 2018 por el entonces Presidente Enrique Peña Nieto y su periodo concluye el 31 de diciembre de 2024.

¿CÓMO RINDE CUENTAS EL BANXICO?

La autonomía del Banxico va acompañada de la responsabilidad de transparencia y rendición de cuentas, mediante el envío de informes al Congreso, la publicación de reportes periódicos y la divulgación de información oportuna, especialmente en su página web.

Uno de los cuestionamientos que se le ha hecho al Banxico en este sexenio es en materia de salarios y privilegios en su burocracia, pues al igual que el Poder Judicial de la Federación, los funcionarios en activo mantienen salarios elevados y seguros de gastos médicos mayores, además de montos considerables en las pensiones vitalicias que reciben exfuncionarios como el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León, Agustín Carstens Carstens, Francisco Gil Díaz y Guillermo Ortiz.

Otra de las críticas que se le ha hecho al Banxico es en la transparencia sobre el monto de las reservas internacionales, que son inversiones altamente líquidas del Banco de México en moneda extranjera y que provienen de divisas obtenidas en su mayoría de Petróleos Mexicanos (Pemex), que por Ley debe venderlas al Banco Central a cambio de su equivalente en moneda nacional.

En mayo de 2021, el Presidente López Obrador pidió al Banco de México que detallara qué hacía con sus reservas, después de que la institución descartó entregarle remanentes al Gobierno.

“Debemos respetar la autonomía del Banco de México, sin que esto signifique que sean una especie de casta divina. Sí hay una falta de información al pueblo de lo que hace el Banco de México”, dijo en esa ocasión el mandatario en su rueda de prensa matutina en Palacio Nacional.

López Obrador agregó esa vez que el Banco Central contaba con reservas de 190 mil millones de dólares y opinó que “sería importante saber quién maneja esas reservas y cuánto cobran por manejarlas”.

El Banco de México publica semanalmente la información sobre el saldo de las reservas internacionales correspondiente al último día hábil de la semana previa. Al corte del 29 de diciembre de 2023 se ubicaron en 212 mil 762 millones de dólares, el saldo en activos más alto para un cierre de año desde que se tiene registro (1996).

“El incremento semanal en la reserva internacional fue resultado de la venta de dólares de Pemex al Banco de México por 650 millones de dólares y un incremento de 603 millones de dólares debido principalmente al cambio en la valuación de los activos internacionales del Instituto Central”, detalló el comunicado del Banxico.

El Banco de México puede tener ganancias o pérdidas a lo largo de su ejercicio. Al no tener propósito de lucro y tras constituir reservas, está obligado a entregar al Gobierno federal el importe de su remanente de operación si es que lo hay, pero hasta 2023 sumaba seis años sin remanentes debido principalmente a la fortaleza del peso mexicano respecto al dólar estadounidense, por lo que la actual administración federal no ha recibido dinero de esta institución.

