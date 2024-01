El avance en la trama del Cruz Azul, en vilo: cae uno, pero de “Billy” Álvarez nada

Ciudad de México, 7 de enero (SinEmbargo).- Un nuevo capítulo en el caso de la Cooperativa Cruz Azul acaba de escribirse luego de la detención en Oaxaca de Humberto G. T. G, socio de Guillermo “Billy” Álvarez, exdirector de dicha organización y quien es buscado por la justicia mexicana debido a su presunta participación en los delitos de asociación delictuosa y presuntos actos de corrupción.

La Fiscalía General del estado de Oaxaca (FGEO) dio a conocer que la noche de este lunes 1 de enero fue detenido el socio de “Billy” Álvarez en el Istmo de Tehuantepec, gracias al trabajo conjunto de la dependencia local y su homóloga de la Ciudad de México, a donde se espera que sea trasladado de manera inmediata Humberto G. T. G, quien está acusado de presuntos actos de corrupción.

“En atención a la orden de cateo por el caso, la FGEO encabezó un operativo coordinado en el municipio de Barrio de la Soledad (…) en tres domicilios durante la noche del primero de enero de 2024”, informó la dependencia oaxaqueña a través de un comunicado, mismo que difundió en su cuenta oficial de X, antes Twitter.

Hace menos de un mes, el 15 de diciembre, Billy Álvarez reapareció en redes sociales, “desde la clandestinidad” como señaló el periodista deportivo David Faitelson, quien publicó en su cuenta de X, antes Twitter, un video en el que el exdirector de la Cooperativa Cruz Azul rechazó que haya vendido las finales del equipo cementero.

Al iniciar su mensaje, Álvarez se presentó como el socio 874 de la organización y envió saludos al resto de los socios, a quienes pidió no escuchar las declaraciones que ha expresado Víctor Velázquez, a las que calificó de “calumnias”. “No permitamos que toda esa narrativa, insisto falaz y llena de infundios y calumnia, permitan que entren en su mente y mucho menos en sus corazones”, dijo.

“Ni cinco veces la estafa maestra, ni finales vendidas, ni propiedades en el extranjero, no es verdad, ni por lo menos se han podido comprobar en lo absoluto con toda la complicidad de algunos jueces, magistrado, ministerios públicos que han estado a través de los medios de comunicación”, añadió el exdirector de la Cooperativa Cruz Azul.

Por ello, exhortó a los socios a unirse y recuperar la organización de quienes intentan “apoderarse del patrimonio de los trabajadores”, acciones de las que señaló a Víctor Velázquez, Antonio Marín y Héctor Lara. Finalmente, Guillermo Álvarez Cuevas reiteró que es inocente de los delitos que se le acusan.

La primera reaparición en video de Billy Álvarez, desde que fue acusado de presuntos actos de corrupción, tuvo lugar en mayo de 2023. En la grabación, que circuló en redes sociales, anunció que estaba próximo a exponer su versión de las acusaciones que pesan en su contra por presunta delincuencia organizada y lavado de dinero.

“Por diversas circunstancias no he podido estar cerca y mucho menos dirigirme hacia mis compañeras y compañeros de la organización, para poder explicar por qué causas y en virtud de las circunstancias en que me encuentro, no he podido tener ese cambio de impresiones y sobre todo que conozcan la versión de los hechos”, dijo al inicio del clip.