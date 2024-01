¿Qué es el “Dating Sunday”, cuándo ocurre y qué datos revela en la app de citas?

Durante el Dating Sunday, los usuarios de aplicación de citas responden una media de 19.4 minutos más rápido que otros domingos del año.

Ciudad de México, 7 de enero (SinEmbargo).- Las aplicaciones de citas son una herramienta para las personas que buscan tener una pareja o pasar un rato agradable conociendo personas, con estas aplicaciones también se pueden conocer tendencias acerca de cómo han ido cambiando las relaciones, los intereses, temas y formas de comunicarse. Con toda esta información se ha determinado que existe un “Dating Sunday”, pero ¿qué es eso?

¿Qué es el “Dating Sunday”? Es el día más ocupado del año en citas online, este año es el domingo 7 de enero del 2024, por lo que Tinder compartió algunos datos de lo que ocurre este día.

DATOS Y ESTADÍSTICAS DATING SUNDAY 2024 EN TINDER

-Durante el Dating Sunday, los usuarios de Tinder responden una media de 19.4 minutos más rápido que otros domingos del año, además el número de mensajes enviados es 22 por ciento más alto que el resto del año. También, durante este domingo, el número de Likes es 18.2 por ciento más alto que el resto del año.

Otros datos que llaman la atención de acuerdo a lo que sucede en la app es que en hay una temporada alta, también conocida como la temporada de “Año Nuevo, Novix Nuevx” que va del 1 de enero al 14 de febrero. En esta temporada hay 11.4 millones más de mensajes enviados en comparación con el resto del año; hay 58.7 millones más de Likes enviados en comparación con el resto del año; se agregan 2 mil 263 fotos cada minuto a los perfiles de Tinder y se editan 519 biografías por minuto.

-Top de Intereses Globales durante la temporada alta de “Año Nuevo, Novix Nuevx”: Foodie, tomar un drink, amor perruno, gamer, snowboarding, esquiar, Instagram, hacer ejercicio, Netflix y comedia.

Tinder también compartió “Estado de las citas en 2023” donde incluye las tendencias, términos y melodías a las que se inclinaron las personas solteras. El año estuvo marcado por temas generales de positividad, optimismo y un enfoque especial en mejorar uno mismo. Entre las tendencias globales de citas se encuentra el emoji always (🔛) como el más utilizado, esto significa que la persona está siempre disponible; otro dato representativo son las citas N.A.T.O. (Not Attached To an Outcome, en inglés), que se refiere a solteros que están menos preocupados por el resultado de una relación y más interesados en disfrutar el proceso de conocer a alguien.