Biden advierte a Rusia: si invade Ucrania, “no habrá más” gasoducto “Nord Stream 2”

Washington, 7 febrero (EFE).- El Presidente estadounidense, Joe Biden aseguró este lunes que si Rusia invade Ucrania “no habrá Nord Stream 2”, mientras el Canciller alemán, Olaf Scholz, evitó aclarar si está dispuesto a suspender los permisos para ese gasoducto.

Sin embargo, preguntado al respecto, Scholz evitó confirmar expresamente si está dispuesto a suspender los permisos para el gasoducto en caso de que Rusia invada Ucrania, como temen Estados Unidos y sus aliados europeos.

I look forward to welcoming German Chancellor Olaf Scholz to the White House this afternoon. We’re working together to support Ukraine’s sovereignty and territorial integrity, and we’re committed to making progress on COVID-19, climate change, and more.

— President Biden (@POTUS) February 7, 2022