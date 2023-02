“Hay que esperarnos”: AMLO sobre investigación a Moreira por vínculos con García Luna

Ciudad de México, 7 de febrero (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el Gobierno mexicano esperará a la conclusión del juicio del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, para determinar si abrirá algún tipo de investigación en contra de Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila y a quien se le vinculó con el excolaborador del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

“Esto no termina. Hay que esperarnos y en efecto, no hacer juicios anticipados. Vamos a ver qué resuelven los jueces, el jurado en Estados Unidos, porque van a venir más testimonios y tenemos también que actuar con mucha responsabilidad, para que sin ocultar nada, tener elementos sólidos, creíbles y no hacer conjeturas”, comentó el mandatario esta mañana durante su conferencia de prensa.