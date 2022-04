¿Cómo editar los mensajes en Twitter? La red social lo explica en un nuevo VIDEO

La red social enseña la nueva y esperada función después de la encuesta que Elon Musk lanzó ayer sobre el botón.

Por Cesar Otero

Ciudad de México, 7 de abril (The Conversation).- Ayer les contamos varias cosas de Elon Musk. La primera es su curiosa opinión sobre España y su potencial en cuanto a la energía fotovoltaica que podría convertirla en la central eléctrica de toda Europa. Y la segunda su compra del 9.2 por ciento de acciones de Twitter, lo que aparte de convertirlo en 3 mil millones de dólares más rico, lo convierte también en el mayor accionista de Twitter.

EL BOTÓN DE EDITAR DE TWITTER

Y como accionista mayoritario, Musk lanzó una encuesta sobre uno de los dilemas más viejos de Twitter: la inclusión de un botón para editar los mensajes ya publicados. Y es que desde hace muchos años una gran parte de los usuarios se lo vienen pidiendo, ya que si no la única forma de corregir un tweet es borrarlo y escribirlo de nuevo. La encuesta, todo un éxito, tuvo casi 4.5 millones de votos en los que ganó el “SÍ” por un aplastante 76.6 por ciento.

Do you want an edit button? — Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2022

Pero la red social ha querido dejar claro que el botón de edición no es algo que venga a venir porque Elon Musk lo pida en nombre de la comunidad tuitera, sino que ya venía de antes. De hecho, Twitter ha reconocido que “hemos estado trabajando en la función de edición desde el año pasado. No, no hemos sacado la idea de una encuesta”.

Este mensaje ha venido acompañado de un mini-video que nos muestra dónde vendrá la función de edición: cuando publiques un mensaje, si le das al icono de opciones -los tres puntos en horizontal al lado del nombre de la cuenta-, te aparecerán las opciones habituales de borrar el tweet, fijarlo, etc. Y justo al final vendrá “Editar Tweet”.

¿Cuándo será implementada la opción? Pues a lo mejor la red social se toma su tiempo, o dado que están hablando mucho de ella y ya parece plenamente integrada en la interfaz de Twitter, lo mismo no habrá que esperar tanto.

