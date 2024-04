El ataque de un grupo armado a un bar de Guanajuato deja 4 muertos y un herido

Según versiones extraoficiales, al lugar llegaron hombres armados, quienes entraron y comenzaron a disparar armas de diferente calibre, sin determinarse aún si el ataque tenía objetivo contra algunas personas en específico.

Celaya, 7 de abril (ZonaFranca).- El ataque en un bar por hombres armados terminó con la vida de cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, además de otra más que resultó lesionada.

Los hechos se registraron la madrugada del domingo en el bar Vent1Uno, ubicado en la plaza comercial en la esquina de Bosques de Chapultepec y Diego Rivera, en la colonia Las Arboledas.

Después de la agresión, los hombres abordaron dos vehículos y escaparon del lugar, mientras se pedía asistencia a la policía y paramédicos para atender a las víctimas.

Al lugar acudió la policía y la Guardia Nacional, dentro del bar paramédicos del primer respondiente revisaron a las víctimas, donde había dos hombres sin vida y una mujer también ya fallecida.

Trascendió que otra mujer y un hombre fueron llevados de urgencia para su atención médica, pero ella perdió la vida mientras recibía atención médica y el joven fue reportado como grave. Se manejó que, todas las víctimas no son mayores de 25 años y uno de los fallecidos al parecer era mesero del bar, pero hasta el momento, no se aportó identidad de los cuatro que perdieron la vida.