Autoridades localizan restos humanos en Autopista del Sol; identifican a las víctimas

Otros tres cadáveres igualmente fragmentados aparecieron en bolsas negras cerca de la caseta de cobro de Palo Blanco de la misma pista.

Acapulco, Guerrero (ElSur).- Seis personas asesinadas fueron localizadas en el curso de este domingo en distintos puntos de Guerrero, cinco de ellas desmembradas, según reportes policiales.

Dos cuerpos desmembrados fueron encontrados en diferentes puntos de Acapulco.

Otros tres cadáveres igualmente fragmentados aparecieron en bolsas negras cerca de la caseta de cobro de Palo Blanco de la Autopista del Sol. Uno de esos cuerpos era de una mujer.

En Zihuatanejo el cuerpo de un hombre de alrededor de 40 años fue encontrado en la colonia Nuevo Amanecer, cerca de la primaria Juan N. Álvarez, con impactos de arma de fuego.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

A las 8:00 horas los restos de un hombre fueron encontrados en la avenida Ruiz Cortines de Acapulco. El hallazgo fue reportado

cerca del mercado de la colonia La Laja, de acuerdo con policías ministeriales.

Casi de manera simultánea fue encontrado el torso de un hombre en la glorieta de Puerto Marqués.

El hecho violento fue reportado a las 8:30 horas, en dirección a la carretera Cayaco-Puerto Marqués.

Al parecer, los restos de la avenida Ruíz Cortines y la glorieta de Puerto Marqués corresponden a una misma persona, según los reportes.

Otro hombre fue encontrado desmembrado en la colonia Vicente Guerrero.

El hallazgo fue reportado a las 2:00 horas de este domingo, en la calzada de la carretera federal México-Acapulco, en la Tolva,

informaron policías ministeriales.

La versión policiaca indica que hombres armados arrojaron los restos humanos desde un automóvil.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE EL SUR. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.