Eclipse lunar de sangre 2022: ¿A qué hora y cómo verlo en México? Aquí los detalles

Según el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), el eclipse total de Luna se podrá ver sin necesidad de alguna herramienta especial. Este importante fenómeno astronómico tendrá una duración de tres horas con 33 minutos.

Por César Reyes

Estados Unidos, 7 de noviembre (La Opinión).– La madrugada de este martes 8 de noviembre en Estados Unidos, México y varios países del mundo podrán observar el eclipse total de luna, el cual será el último en su tipo y solo volverá a verse hasta el 14 marzo del año 2025.

En este evento astronómico, también conocido como “Luna de sangre”, la sombra de nuestro planeta cubrirá al satélite natural tornándolo de color rojizo “fantasmal” debido a la refracción, filtrado y dispersión de la luz por parte de la atmósfera de la Tierra.

“El mismo fenómeno que hace que nuestro cielo sea azul y nuestros atardeceres rojos hace que la Luna se vuelva roja durante un eclipse lunar. Se llama dispersión de Rayleigh. La luz viaja en ondas y los diferentes colores de luz tienen diferentes propiedades físicas”, explica la NASA.

¡Que comience la función! 🍿 Mañana habrá un eclipse lunar total, visible en América del Norte y del Sur, Asia y Australia. Francisco Andolz, director de operaciones de LRO de @NASAMoon, te cuenta todo lo que debes saber sobre este espectáculo cósmico: https://t.co/qrXp2fJWFo pic.twitter.com/zsDaLSKVzS — NASA en español (@NASA_es) November 7, 2022

¿A qué hora se podrá ver el eclipse lunar en EE.UU. y México?

De acuerdo con la NASA, la Luna de sangre podrá verse en América del Norte, la región de Pacífico, Australia y el este de Asia.

En Estados Unidos se podrá apreciar en la costa este a partir de las 4 a.m. pero su máxima visibilidad será al entre 5:15 a.m. y casi las 7 a.m.

“Los espectadores de Alaska y Hawái tendrán la oportunidad de ver todas las etapas del eclipse… En Puerto Rico, la Luna se pone justo después de que comienza la totalidad”, precisa la NASA.

En México el fenómeno astronómico comenzará a verse a las 3:09 a.m. (tiempo del centro de México) llegando a su punto álgido a las 4:15 a.m. y terminando a las 5:42 a.m.

Los habitantes de la Ciudad de México tendrán la oportunidad de observar este evento astronómico siempre y cuando el cielo nocturno no permanezca nublado.

Otros países donde podrá observarse el eclipse lunar sin la necesidad de protección en los ojos son Colombia, algunas zonas de Perú y Venezuela, las Antillas Mayores, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, entre otros.

“La totalidad, la etapa del eclipse en la que la Luna está completamente a la sombra de la Tierra, será visible en América del Norte y Central y en Ecuador, Colombia y las partes occidentales de Venezuela y Perú. El eclipse también es visible en Asia, Australia y Nueva Zelanda”, señala la NASA.

